Canalul a mai raportat că un alt convoi militar israelian s-a deplasat de la Tel al-Ahmar al-Gharbi spre periferia satului Al-Asbah, în zona rurală din sudul provinciei Quneitra, în timp ce locuitorii priveau cu anticipație.

După căderea regimului Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024, Israelul și-a extins ocupația în Înălțimile Golan siriene prin preluarea zonei tampon demilitarizate, o mișcare care a încălcat acordul de dezangajare din 1974 cu Siria.

De asemenea, Israelul a lansat sute de atacuri aeriene care au vizat situri și echipamente militare din Siria, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană, conform rapoartelor.