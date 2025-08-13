Forțele israeliene au pătruns în două localități din nordul provinciei Quneitra, în sud-vestul Siriei, în cea mai recentă încălcare a suveranității țării.
Televiziunea de stat siriană, Alikhbaria Syria TV, a declarat într-o postare pe platforma X că „o patrulă a forțelor de ocupație israeliene a intrat în localitatea Turnejeh, la nord de Quneitra”.
Postarea a adăugat că patrula „s-a oprit în piața localității înainte de a-și continua drumul spre localitatea Hader, în zona rurală din nordul Quneitra”, fără a oferi alte detalii.
Canalul a mai raportat că un alt convoi militar israelian s-a deplasat de la Tel al-Ahmar al-Gharbi spre periferia satului Al-Asbah, în zona rurală din sudul provinciei Quneitra, în timp ce locuitorii priveau cu anticipație.
După căderea regimului Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024, Israelul și-a extins ocupația în Înălțimile Golan siriene prin preluarea zonei tampon demilitarizate, o mișcare care a încălcat acordul de dezangajare din 1974 cu Siria.
De asemenea, Israelul a lansat sute de atacuri aeriene care au vizat situri și echipamente militare din Siria, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană, conform rapoartelor.