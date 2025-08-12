POLITICĂ
2 min de citire
UE susține dreptul Ucrainei de a-și alege viitorul înainte de summitul Trump-Putin
Liderii Uniunii Europene au făcut apel la pace, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
UE susține dreptul Ucrainei de a-și alege viitorul înainte de summitul Trump-Putin
Țările europene se tem că Putin ar putea viza mai multe țări dacă va câștiga în Ucraina. / Reuters
acum 18 ore

Liderii Uniunii Europene au subliniat marți „dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin”, cu doar trei zile înainte ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și de a asigura o pace echitabilă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, se afirmă într-o declarație pe acest subiect.

„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni urmează să se întâlnească cu Trump miercuri.

Trump a fost vag în privința așteptărilor sale pentru întâlnirea cu Putin de vineri, descriind-o drept o „întâlnire de tatonare” pentru a evalua ideile liderului rus privind încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski a exclus posibilitatea cedării teritoriilor ocupate prin forță. Trump, care îl criticase public pe Zelenski într-o întâlnire la Casa Albă în februarie, a declarat că este „puțin deranjat” de poziția acestuia și a insistat că ar trebui să aibă loc schimb de teritorii.

„Vor exista schimburi, vor exista unele modificări teritoriale”, a spus el.

Cu toate acestea, președintele american a declarat că îi va spune și lui Putin că „trebuie să pună capăt acestui război”.

Recomandări
Te-ar putea interesa șiTRT Global - Acordul Rusia - Ucraina nu va face pe nimeni „super fericit”, potrivit lui Vance

Summitul din Alaska

Trump l-a criticat și pe Zelenski, menționând că liderul Ucrainei a fost la putere pe toată durata războiului și că „nu s-a întâmplat nimic” în această perioadă. El a făcut o comparație cu Putin, care deține puterea necontestată în Rusia de zeci de ani.

Nu este clar dacă europenii au fost tulburați de afirmația lui Trump că va călători în Rusia vineri pentru a se întâlni cu Putin.

Summitul are loc în statul american Alaska, care a fost colonizat de Rusia în secolul al XVIII-lea, până când țarul Alexandru al II-lea a vândut teritoriul Statelor Unite într-o tranzacție funciară în 1867.

Țările europene se tem că Putin va pune ochii pe una dintre ele, dacă va câștiga în Ucraina.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us