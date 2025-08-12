Liderii Uniunii Europene au subliniat marți „dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin”, cu doar trei zile înainte ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și de a asigura o pace echitabilă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, se afirmă într-o declarație pe acest subiect.

„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni urmează să se întâlnească cu Trump miercuri.

Trump a fost vag în privința așteptărilor sale pentru întâlnirea cu Putin de vineri, descriind-o drept o „întâlnire de tatonare” pentru a evalua ideile liderului rus privind încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski a exclus posibilitatea cedării teritoriilor ocupate prin forță. Trump, care îl criticase public pe Zelenski într-o întâlnire la Casa Albă în februarie, a declarat că este „puțin deranjat” de poziția acestuia și a insistat că ar trebui să aibă loc schimb de teritorii.

„Vor exista schimburi, vor exista unele modificări teritoriale”, a spus el.

Cu toate acestea, președintele american a declarat că îi va spune și lui Putin că „trebuie să pună capăt acestui război”.