Un atac masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei, duminică, a ucis cel puțin două persoane și a provocat fum care se ridica de pe acoperișul unei clădiri guvernamentale importante.

Reporterii Associated Press au observat un nor de fum deasupra clădirii Cabinetului de Miniștri din Kiev. Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko a declarat că, pentru prima dată de la începutul războiului, un „atac inamic” a avariat clădirea principală a guvernului ucrainean.

„Pompierii lucrează pentru a stinge incendiul la clădirea guvernului ucrainean”, a spus ea.

Până acum, Rusia a evitat să țintească clădiri guvernamentale din centrul orașului. Clădirea găzduiește Cabinetul Ucrainei, inclusiv birourile miniștrilor săi.

Poliția a blocat accesul la locul incidentului, în timp ce mașinile de pompieri și ambulanțele au sosit. Oficialii ucraineni au raportat două persoane decedate și 15 rănite în urma atacului.

Printre cei decedați se află și un copil de un an, al cărui corp a fost recuperat din dărâmături de către salvatori, a declarat Timur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev.