Un atac masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei, duminică, a ucis cel puțin două persoane și a provocat fum care se ridica de pe acoperișul unei clădiri guvernamentale importante.
Reporterii Associated Press au observat un nor de fum deasupra clădirii Cabinetului de Miniștri din Kiev. Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko a declarat că, pentru prima dată de la începutul războiului, un „atac inamic” a avariat clădirea principală a guvernului ucrainean.
„Pompierii lucrează pentru a stinge incendiul la clădirea guvernului ucrainean”, a spus ea.
Până acum, Rusia a evitat să țintească clădiri guvernamentale din centrul orașului. Clădirea găzduiește Cabinetul Ucrainei, inclusiv birourile miniștrilor săi.
Poliția a blocat accesul la locul incidentului, în timp ce mașinile de pompieri și ambulanțele au sosit. Oficialii ucraineni au raportat două persoane decedate și 15 rănite în urma atacului.
Printre cei decedați se află și un copil de un an, al cărui corp a fost recuperat din dărâmături de către salvatori, a declarat Timur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev.
Resturi de drone rusești au lovit, de asemenea, un bloc rezidențial cu nouă etaje în districtul Sviatoșinskii din Kiev și o clădire rezidențială cu patru etaje în districtul Darnitskii, potrivit primarului Vitalii Klitschko.
Atacul de duminică marchează al doilea atac masiv cu drone și rachete rusești asupra Kievului în două săptămâni, pe măsură ce speranțele pentru negocieri de pace continuă să scadă.
Între timp, Ucraina a atacat conducta de petrol Drujba din regiunea Briansk a Rusiei, a declarat duminică comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi.
Brovdi a postat pe canalul de mesagerie Telegram că asupra conductei a fost provocat un „prejudiciu de foc cuprinzător”.
Conducta de tranzit furnizează petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.