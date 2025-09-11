Americanii marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001 prin ceremonii, activități de voluntariat și alte omagii aduse victimelor.
Mulți dintre cei dragi ai aproape 3.000 de persoane, care și-au pierdut viața, vor participa alături de demnitari și politicieni la comemorările de joi din New York, la Pentagon și în Shanksville, Pennsylvania.
Alții aleg să marcheze această zi prin întâlniri mai intime. James Lynch, care și-a pierdut tatăl, Robert Lynch, în atacul asupra World Trade Center, a declarat că el și familia sa vor participa la o ceremonie aproape de orașul lor natal din New Jersey, înainte de a petrece ziua pe plajă.
„Este unul dintre acele lucruri în care orice fel de durere, cred că nu dispare niciodată”, a spus Lynch, în timp ce el, partenera și mama sa s-au alăturat miilor de voluntari care pregăteau mese pentru cei nevoiași la un eveniment caritabil 9/11 din Manhattan, cu o zi înainte de aniversare. „Găsirea bucuriei în acea durere, cred, a fost o parte importantă a creșterii mele personale”, a adăugat el.
Comemorările au loc într-un moment de tensiuni politice crescute. Comemorarea din 11 septembrie, adesea promovată ca o zi a unității naționale, vine la o zi după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la un colegiu din Utah.
Citirea numelor și momentele de reculegere
Uciderea lui Kirk este de așteptat să determine măsuri suplimentare de securitate în jurul ceremoniei de comemorare de la World Trade Center din New York, au declarat autoritățile.
La Ground Zero, în Lower Manhattan, numele victimelor atacului vor fi citite cu voce tare de către familii și cei dragi, într-o ceremonie la care vor participa vicepreședintele JD Vance și soția sa, a doua doamnă Usha Vance. Momente de reculegere vor marca orele exacte la care avioanele deturnate au lovit turnurile gemene iconice ale World Trade Center, precum și momentele în care zgârie-norii s-au prăbușit.
La Pentagon, în Virginia, cei 184 de membri ai serviciului și civili uciși când deturnătorii au îndreptat un avion de linie spre sediul armatei SUA vor fi onorați. Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump vor participa la ceremonie înainte de a merge în Bronx pentru un meci de baseball între New York Yankees și Detroit Tigers, joi seara.
Și într-un câmp rural din apropiere de Shanksville, Pennsylvania, o ceremonie similară, marcată de momente de reculegere, citirea numelor și depunerea de coroane, va onora victimele zborului 93, avionul deturnat care s-a prăbușit după ce membrii echipajului și pasagerii au încercat să ia cu asalt cabina de pilotaj. La această ceremonie va participa secretarul pentru afaceri ale veteranilor, Doug Collins.
La fel ca Lynch, oameni din întreaga țară marchează 11 septembrie prin proiecte de voluntariat și activități caritabile, ca parte a unei zile naționale de serviciu. Voluntarii vor participa la colecte de alimente și haine, curățarea parcurilor și cartierelor, donări de sânge și alte evenimente comunitare.
Repercusiunile atacurilor persistă
În total, atacurile au ucis 2.977 de persoane, inclusiv mulți angajați din sectorul financiar de la World Trade Center și pompieri și polițiști, care au alergat spre clădirile în flăcări încercând să salveze vieți.
Atacurile au avut consecințe globale și au schimbat cursul politicii SUA, atât pe plan intern, cât și internațional. Ele au condus la „Războiul Global împotriva Terorismului” și la invaziile conduse de SUA în Afganistan și Irak, precum și la conflicte conexe care au ucis sute de mii de soldați și civili.
Deși deturnătorii au murit în atacuri, guvernul SUA s-a confruntat cu dificultăți în încheierea cazului juridic de lungă durată împotriva celui acuzat de orchestrarea complotului, Khalid Sheikh Mohammed. Fostul lider al al-Qaida a fost arestat în Pakistan în 2003 și ulterior dus la o bază militară americană din Guantánamo Bay, Cuba, dar nu a fost niciodată judecat.
Ceremonia aniversară din New York a avut loc la Memorialul și Muzeul Național 11 Septembrie, unde două bazine memoriale înconjurate de cascade și parapete inscripționate cu numele celor decedați marchează locurile unde odată se aflau turnurile gemene.
Administrația Trump a luat în considerare modalități prin care guvernul federal ar putea prelua controlul asupra pieței memoriale și a muzeului subteran, care sunt în prezent administrate de o organizație caritabilă publică condusă de fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, un critic frecvent al lui Trump. Trump a menționat posibilitatea de a transforma acest loc într-un monument național.
În anii după atacuri, guvernul SUA a cheltuit miliarde de dolari pentru a oferi îngrijiri medicale și compensații pentru zeci de mii de persoane expuse la praful toxic care a acoperit părți din Manhattan când turnurile gemene s-au prăbușit. Peste 140.000 de persoane sunt încă înscrise în programe de monitorizare menite să identifice afecțiuni de sănătate care ar putea fi legate de materialele periculoase din funingine.