India a declarat joi că a solicitat Rusiei să oprească practica recrutării cetățenilor indieni în armată în contextul războiului din Ucraina și să îi elibereze.
Această declarație vine pe fondul unor rapoarte apărute în India, conform cărora tot mai mulți cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă pentru a lupta în Ucraina.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că, pe parcursul ultimului an, guvernul „a subliniat riscurile și pericolele inerente acestei acțiuni și a avertizat cetățenii indieni în această privință”.
„Am abordat, de asemenea, această problemă cu autoritățile ruse, atât la Delhi, cât și la Moscova, cerând încetarea acestei practici și eliberarea cetățenilor noștri”, a declarat el joi.
Ministerul a îndemnat „toți cetățenii indieni să nu se alăture armatei ruse, deoarece aceasta este o acțiune plină de pericole”.
Zeci de indieni dispăruți
În luna iulie a acestui an, parlamentul indian a fost informat că 127 de cetățeni indieni se aflau în forțele armate ruse; 98 dintre ei au renunțat la serviciu „ca urmare a unui dialog susținut între guvernele Indiei și Rusiei”.
Ministerul a precizat că 13 cetățeni indieni rămân în forțele armate ruse, 12 dintre aceștia fiind dați dispăruți de partea rusă.
Anterior, în luna martie, guvernul indian a declarat că 12 cetățeni indieni și-au pierdut viața în timpul conflictului în curs.
În ciuda asigurărilor anterioare ale Rusiei că nu vor mai fi admiși indieni în armata sa, astfel de cazuri continuă să apară. Războiul, care a început în februarie 2022, a implicat zeci de indieni care au fost duși cu viclenie pe front, fiind raportate și pierderi de vieți omenești.