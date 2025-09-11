India a declarat joi că a solicitat Rusiei să oprească practica recrutării cetățenilor indieni în armată în contextul războiului din Ucraina și să îi elibereze.

Această declarație vine pe fondul unor rapoarte apărute în India, conform cărora tot mai mulți cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă pentru a lupta în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că, pe parcursul ultimului an, guvernul „a subliniat riscurile și pericolele inerente acestei acțiuni și a avertizat cetățenii indieni în această privință”.

„Am abordat, de asemenea, această problemă cu autoritățile ruse, atât la Delhi, cât și la Moscova, cerând încetarea acestei practici și eliberarea cetățenilor noștri”, a declarat el joi.

Ministerul a îndemnat „toți cetățenii indieni să nu se alăture armatei ruse, deoarece aceasta este o acțiune plină de pericole”.