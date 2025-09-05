Türkiye și-a reiterat disponibilitatea de a prelua conducerea în orice domeniu pentru a asigura o pace durabilă în războiul dintre Rusia și Ucraina, a declarat vicepreședintele țării după un summit al Coaliției celor Dispuși.

Într-o postare pe platforma turcească de socializare NSosyal, Cevdet Yilmaz a afirmat miercuri că a participat online la cel de-al cincilea Summit al Liderilor Coaliției celor Dispuși, la care a mai luat parte de patru ori în numele președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

„În cadrul întâlnirii, găzduită în format hibrid de președintele francez Emmanuel Macron, s-au discutat eforturile diplomatice pentru realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, în urma inițiativei luate de președintele SUA (Donald) Trump”, a declarat Yilmaz.

„Türkiye reiterează încă o dată că suntem pregătiți să jucăm un rol de lider în orice domeniu pentru a asigura o pace durabilă și că diplomația și dialogul între părți trebuie să fie prioritare. Până la stabilirea unei păci juste și durabile, vom continua să contribuim la procesul diplomatic cu toate mijloacele de care dispunem”, a adăugat el.