TÜRKİYE
2 min de citire
Türkiye își reînnoiește angajamentul de a conduce eforturile pentru pace în Ucraina
„Diplomația și dialogul între părți trebuie să fie o prioritate”, a declarat vicepreședintele turc după ce a participat virtual la summitul liderilor Coaliției celor Dispuși.
Türkiye își reînnoiește angajamentul de a conduce eforturile pentru pace în Ucraina
Türkiye a jucat un rol unic și activ în eforturile de a pune capăt războiului, care a început în februarie 2022. / AA
5 Septembrie 2025

Türkiye și-a reiterat disponibilitatea de a prelua conducerea în orice domeniu pentru a asigura o pace durabilă în războiul dintre Rusia și Ucraina, a declarat vicepreședintele țării după un summit al Coaliției celor Dispuși.

Într-o postare pe platforma turcească de socializare NSosyal, Cevdet Yilmaz a afirmat miercuri că a participat online la cel de-al cincilea Summit al Liderilor Coaliției celor Dispuși, la care a mai luat parte de patru ori în numele președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

„În cadrul întâlnirii, găzduită în format hibrid de președintele francez Emmanuel Macron, s-au discutat eforturile diplomatice pentru realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, în urma inițiativei luate de președintele SUA (Donald) Trump”, a declarat Yilmaz.

„Türkiye reiterează încă o dată că suntem pregătiți să jucăm un rol de lider în orice domeniu pentru a asigura o pace durabilă și că diplomația și dialogul între părți trebuie să fie prioritare. Până la stabilirea unei păci juste și durabile, vom continua să contribuim la procesul diplomatic cu toate mijloacele de care dispunem”, a adăugat el.

Recomandări

Declarația a fost făcută în urma summitului din Alaska de luna trecută dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căruia au fost abordate eforturile de a ajunge la un armistițiu, precum și organizarea unui summit cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Türkiye, ca țară prietenă atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, a jucat un rol unic și activ în eforturile de a pune capăt războiului, care a început în februarie 2022.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us