Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi a declarat marți că relațiile cu China au înregistrat „progrese constante”.

Aceste comentarii au fost făcute după ce ministrul de externe al Chinei, Wang Yi a fost primit de prim-ministrul indian la New Delhi.

„Mă bucur să mă întâlnesc cu ministrul de externe Wang Yi”, a scris Modi pe platforma de socializare americană X.

Îmbunătățirea relațiilor a fost ghidată de „respectul pentru interesele și sensibilitățile reciproce”, a spus Modi, subliniind necesitatea unor relații „stabile, previzibile și constructive”, care vor contribui semnificativ la pacea și prosperitatea regională, dar și globală.

Mai devreme, marți, diplomatul chinez s-a întâlnit cu consilierul național pentru securitate al Indiei, Ajit Doval, pentru cea de-a 24-a rundă de discuții privind granițele.

Vizita are loc, de asemenea, în contextul în care relațiile strategice dintre SUA și India au fost tensionate în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, Washingtonul impunând taxe vamale de 50% asupra produselor din India, acuzând-o de „comerț incorect” și de „finanțarea mașinii de război” a Rusiei, în contextul conflictului armat din Ucraina.

New Delhi a respins aceste taxe ca fiind „nedrepte și incorecte”. Separat, biroul lui Modi a declarat într-un comunicat că prim-ministrul „a subliniat importanța menținerii păcii și liniștii la graniță și a reiterat angajamentul Indiei pentru o soluție echitabilă, rezonabilă și acceptabilă reciproc a problemei graniței” în cadrul întâlnirii.