Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi a declarat marți că relațiile cu China au înregistrat „progrese constante”.
Aceste comentarii au fost făcute după ce ministrul de externe al Chinei, Wang Yi a fost primit de prim-ministrul indian la New Delhi.
„Mă bucur să mă întâlnesc cu ministrul de externe Wang Yi”, a scris Modi pe platforma de socializare americană X.
Îmbunătățirea relațiilor a fost ghidată de „respectul pentru interesele și sensibilitățile reciproce”, a spus Modi, subliniind necesitatea unor relații „stabile, previzibile și constructive”, care vor contribui semnificativ la pacea și prosperitatea regională, dar și globală.
Mai devreme, marți, diplomatul chinez s-a întâlnit cu consilierul național pentru securitate al Indiei, Ajit Doval, pentru cea de-a 24-a rundă de discuții privind granițele.
Vizita are loc, de asemenea, în contextul în care relațiile strategice dintre SUA și India au fost tensionate în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, Washingtonul impunând taxe vamale de 50% asupra produselor din India, acuzând-o de „comerț incorect” și de „finanțarea mașinii de război” a Rusiei, în contextul conflictului armat din Ucraina.
New Delhi a respins aceste taxe ca fiind „nedrepte și incorecte”. Separat, biroul lui Modi a declarat într-un comunicat că prim-ministrul „a subliniat importanța menținerii păcii și liniștii la graniță și a reiterat angajamentul Indiei pentru o soluție echitabilă, rezonabilă și acceptabilă reciproc a problemei graniței” în cadrul întâlnirii.
Oficialii indieni au declarat că Wang a transmis un mesaj și o invitație din partea președintelui chinez Xi Jinping către Modi pentru summitul liderilor Organizației de Cooperare de la Shanghai, ce va avea loc în Tianjin mai târziu în această lună.
Modi i-a mulțumit lui Xi pentru invitație și a acceptat-o, conform declarației indiene.
Înființarea unui grup de experți pentru afacerile de frontieră
Wang i-a spus lui Doval că relațiile „au intrat pe o traiectorie de dezvoltare constantă”, iar problema graniței continuă să „se stabilizeze și să se îmbunătățească”, conform unui raport al Beijingului.
El a afirmat că cele două națiuni împărtășesc „viziuni similare și interese comune extinse”, îndemnând ambele părți să „sporească încrederea reciprocă prin dialog și comunicare, să extindă schimburile și cooperarea … pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor bilaterale”.
La rândul său, Doval a precizat că, având în vedere provocările actuale cu care se confruntă cele două națiuni, este necesar „să se sporească înțelegerea, să se aprofundeze încrederea și să se consolideze cooperarea”, adăugând că India „a aderat constant la politica unei singure Chine”, conform declarației chineze.
Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a declarat că cele două părți au convenit să înființeze un grup de experți pentru „a explora soluții rapide în delimitarea granițelor”, precum și să creeze un Grup de Lucru pentru „a avansa gestionarea eficientă în vederea menținerii păcii și liniștii” în regiunea de frontieră.