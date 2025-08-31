Președintele Chinei, Xi Jinping, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, au început o întâlnire bilaterală în orașul-port Tianjin, situat în nordul Chinei, a relatat duminică agenția de presă de stat Xinhua.

Modi se află în China pentru prima dată în ultimii șapte ani, participând la o reuniune de două zile a Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde președintele rus Vladimir Putin și lideri din Asia Centrală, Asia de Sud-Est, Asia de Sud și Orientul Mijlociu se întâlnesc cu Xi, într-o puternică demonstrație de solidaritate a țărilor din Sudul Global.

Întâlnirea bilaterală a avut loc la cinci zile după ce Washingtonul a impus tarife punitive de 50% asupra bunurilor indiene, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Aceasta este a doua întâlnire a liderului indian cu Xi după cea din Rusia de anul trecut. Analiștii susțin că Xi și Modi încearcă să prezinte un front unit împotriva presiunilor occidentale.

Îmbunătățirea relațiilor

Beijingul și New Delhi reconstruiesc treptat relațiile după o întâlnire de succes între cei doi lideri, care a avut loc în octombrie anul trecut. Aceasta a urmat unui acord privind patrularea graniței disputate, care a fost centrul unui conflict militar de la ciocnirile mortale din 2020.

Relațiile s-au îmbunătățit și mai mult în ultimele săptămâni, pe măsură ce New Delhi încearcă să contrabalanseze presiunile tarifare crescânde din partea SUA, să atragă China și să mențină relații prietenoase cu aliatul său, Rusia.

O vizită importantă în India a ministrului chinez de externe, Wang Yi, la începutul acestei luni, a dus la un acord între cele două țări pentru reluarea zborurilor directe, iar China a fost de acord să ridice restricțiile la export pentru pământuri rare, îngrășăminte și utilaje de forat tuneluri.