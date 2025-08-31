POLITICĂ
Modi se întâlnește cu Xi pentru a discuta despre comerț și probleme de frontieră după ani de zile
Liderul indian Modi s-a alăturat liderului chinez Xi Jinping în orașul-port Tianjin pentru discuții în timpul summitului OCS, în timp ce liderii mondiali din mai multe regiuni au consolidat unitatea Sudului Global.
China și India își reconstruiesc cu prudență relațiile după ani de tensiuni. / AFP
31 August 2025

Președintele Chinei, Xi Jinping, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, au început o întâlnire bilaterală în orașul-port Tianjin, situat în nordul Chinei, a relatat duminică agenția de presă de stat Xinhua.

Modi se află în China pentru prima dată în ultimii șapte ani, participând la o reuniune de două zile a Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde președintele rus Vladimir Putin și lideri din Asia Centrală, Asia de Sud-Est, Asia de Sud și Orientul Mijlociu se întâlnesc cu Xi, într-o puternică demonstrație de solidaritate a țărilor din Sudul Global.

Întâlnirea bilaterală a avut loc la cinci zile după ce Washingtonul a impus tarife punitive de 50% asupra bunurilor indiene, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Aceasta este a doua întâlnire a liderului indian cu Xi după cea din Rusia de anul trecut. Analiștii susțin că Xi și Modi încearcă să prezinte un front unit împotriva presiunilor occidentale.

Îmbunătățirea relațiilor

Beijingul și New Delhi reconstruiesc treptat relațiile după o întâlnire de succes între cei doi lideri, care a avut loc în octombrie anul trecut. Aceasta a urmat unui acord privind patrularea graniței disputate, care a fost centrul unui conflict militar de la ciocnirile mortale din 2020.

Relațiile s-au îmbunătățit și mai mult în ultimele săptămâni, pe măsură ce New Delhi încearcă să contrabalanseze presiunile tarifare crescânde din partea SUA, să atragă China și să mențină relații prietenoase cu aliatul său, Rusia.

O vizită importantă în India a ministrului chinez de externe, Wang Yi, la începutul acestei luni, a dus la un acord între cele două țări pentru reluarea zborurilor directe, iar China a fost de acord să ridice restricțiile la export pentru pământuri rare, îngrășăminte și utilaje de forat tuneluri.

Recomandări

China se opune tarifelor ridicate impuse de Washington asupra Indiei și va „sta ferm alături de India”, a declarat ambasadorul chinez în India, Xu Feihong, la începutul acestei luni.

De-a lungul decadelor, Washingtonul a cultivat cu atenție relațiile cu New Delhi, sperând că aceasta va acționa ca o contraputere regională pentru Beijing.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Premierul indian Narendra Modi constată că relațiile cu China au înregistrat „progrese susținute”

Probleme de frontieră

În ultimele luni, China a permis pelerinilor indieni să viziteze situri budiste din Tibet, iar ambele țări au ridicat restricțiile reciproce privind vizele turistice.

„Atât India, cât și China sunt implicate într-un proces probabil lung și complicat de definire a unui nou echilibru în relații,” a declarat Manoj Kewalramani, expert în relații sino-indiene la think tank-ul Takshashila Institution din Bangalore.

„Cred că întâlnirea Modi-Xi va reafirma angajamentul de a continua pe acest drum, cu o implicare mai largă între guverne și între oameni,” a adăugat el.

Analiștii se așteaptă ca subiectele comerciale și investițiile să fie subiecte principale pe agenda discuțiilor dintre Xi și Modi, alături de conectivitatea zborurilor și problemele de frontieră în desfășurare.

De asemenea, este probabil ca Modi să abordeze problema terorismului, după un atac din aprilie asupra turiștilor hinduși din Kashmirul indian, care a dus la cele mai sângeroase confruntări din ultimele decenii între India și Pakistan.

