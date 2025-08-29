Un consilier de top al președintelui american Donald Trump a intensificat criticile la adresa politicii energetice a Indiei, descriind războiul Rusiei împotriva Ucrainei drept „războiul lui Modi” și asociind importurile de petrol ale New Delhi cu noile tarife aplicate produselor indiene.

Principalul consilier comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a făcut aceste declarații într-un interviu acordat postului TV Bloomberg miercuri, la câteva ore după ce administrația Trump a impus tarife de 50% asupra exporturilor indiene către Statele Unite.

„Toată lumea din America pierde din cauza a ceea ce face India”, a spus Navarro. „Consumatorii și afacerile pierd, muncitorii pierd deoarece tarifele ridicate ale Indiei ne costă locuri de muncă, fabrici și venituri. Și apoi contribuabilii au de pierdut, pentru că trebuie să finanțăm războiul lui Modi.”

Întrebat dacă s-a referit la „războiul lui Putin”, Navarro a insistat: „Mă refer la războiul lui Modi, pentru că drumul spre pace trece, în parte, prin New Delhi”.

Tarife și acuzații

Majorarea tarifelor cuprinde o sancțiune de 25% legată direct de achizițiile de petrol și arme rusești de către India. Navarro a susținut că India ajută la „alimentarea mașinii de război rusești” prin achiziționarea de țiței la preț redus și revânzarea produselor rafinate cu profit.

„Este foarte simplu. India poate obține o reducere de 25% mâine dacă încetează să mai cumpere petrol rusesc”, a spus el.

Măsurile au zguduit economia Indiei bazată pe exporturi. Statele Unite sunt unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai New Delhi, India exportând produse variate, de la confecții la crevete și diamante. Analiștii avertizează că taxele mai mari ar putea afecta milioane de surse de venit.

Trump, care anterior a numit India „maharajah al tarifelor”, a avertizat deja pe 31 iulie că sancțiunile ar putea fi și mai severe. „Nu-mi pasă ce face India cu Rusia. Din partea mea, pot să-și distrugă economiile împreună”, a spus el reporterilor. El a sugerat că tarifele ar putea crește până la 100% pentru țările care continuă să cumpere energie rusească, dacă Moscova nu face pași către pace.