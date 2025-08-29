Un consilier de top al președintelui american Donald Trump a intensificat criticile la adresa politicii energetice a Indiei, descriind războiul Rusiei împotriva Ucrainei drept „războiul lui Modi” și asociind importurile de petrol ale New Delhi cu noile tarife aplicate produselor indiene.
Principalul consilier comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a făcut aceste declarații într-un interviu acordat postului TV Bloomberg miercuri, la câteva ore după ce administrația Trump a impus tarife de 50% asupra exporturilor indiene către Statele Unite.
„Toată lumea din America pierde din cauza a ceea ce face India”, a spus Navarro. „Consumatorii și afacerile pierd, muncitorii pierd deoarece tarifele ridicate ale Indiei ne costă locuri de muncă, fabrici și venituri. Și apoi contribuabilii au de pierdut, pentru că trebuie să finanțăm războiul lui Modi.”
Întrebat dacă s-a referit la „războiul lui Putin”, Navarro a insistat: „Mă refer la războiul lui Modi, pentru că drumul spre pace trece, în parte, prin New Delhi”.
Tarife și acuzații
Majorarea tarifelor cuprinde o sancțiune de 25% legată direct de achizițiile de petrol și arme rusești de către India. Navarro a susținut că India ajută la „alimentarea mașinii de război rusești” prin achiziționarea de țiței la preț redus și revânzarea produselor rafinate cu profit.
„Este foarte simplu. India poate obține o reducere de 25% mâine dacă încetează să mai cumpere petrol rusesc”, a spus el.
Măsurile au zguduit economia Indiei bazată pe exporturi. Statele Unite sunt unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai New Delhi, India exportând produse variate, de la confecții la crevete și diamante. Analiștii avertizează că taxele mai mari ar putea afecta milioane de surse de venit.
Trump, care anterior a numit India „maharajah al tarifelor”, a avertizat deja pe 31 iulie că sancțiunile ar putea fi și mai severe. „Nu-mi pasă ce face India cu Rusia. Din partea mea, pot să-și distrugă economiile împreună”, a spus el reporterilor. El a sugerat că tarifele ar putea crește până la 100% pentru țările care continuă să cumpere energie rusească, dacă Moscova nu face pași către pace.
New Delhi a respins poziția Washingtonului, numind tarifele „extrem de nefericite” și insistând că achizițiile sale sunt determinate de factori de piață și de necesitatea de a asigura securitatea energetică pentru cei 1,4 miliarde de locuitori.
Rusia, care furniza mai puțin de 2% din țișeiul Indiei înainte de izbucnirea războiului în februarie 2022, asigură acum aproape 40% din importurile acesteia, potrivit datelor furnizate de compania de consultanță în domeniul energiei Kpler. Livrările au ajuns la două milioane de barili pe zi în august, Rusia devenind astfel cel mai mare furnizor de petrol al Indiei.
Ministrul indian de Externe, S. Jaishankar, a declarat că SUA a încurajat anterior India să cumpere petrol rusesc pentru a preveni șocurile globale ale prețurilor. „Nu suntem cei mai mari cumpărători de petrol rusesc — China este. Nu suntem cei mai mari cumpărători de GNL — Uniunea Europeană este”, a spus el. „De altfel, cumpărăm petrol și din SUA, și această cantitate a crescut.”
Prim-ministrul Narendra Modi a semnalat, de asemenea, o poziție fermă, spunând publicului local: „Vom suporta presiunea, dar nu vom compromite interesele fermierilor, crescătorilor de animale și ale micilor industrii.”
Presiuni economice
Ministerul de Finanțe al Indiei a recunoscut în raportul său din iulie că tarifele prezintă riscuri potențiale, în special prin perturbări ale lanțului de aprovizionare și presiuni inflaționiste. Deși a declarat că impactul imediat asupra exporturilor pare limitat, a avertizat despre „efecte secundare și terțiare” asupra economiei.
Guvernul a răspuns cu promisiuni de a reduce povara fiscală asupra sectoarelor cheie. Modi a anunțat reduceri viitoare pentru a proteja fermierii și micile industrii, în timp ce oficialii pregătesc reforme de nouă generație pentru a simplifica sistemul de taxe pe bunuri și servicii. O recentă îmbunătățire a ratingului a alimentat, de asemenea, speranțele de a atrage investiții străine, în ciuda disputei comerciale.
Cu toate acestea, tarifele subliniază fragilitatea relațiilor dintre SUA și India, într-un moment în care Washingtonul consideră New Delhi un partener vital în strategia sa pentru Indo-Pacific. Analiștii spun că, deși retorica politică s-a intensificat, ambele părți ar putea căuta în cele din urmă un compromis pentru a evita daunele pe termen lung unei relații considerate esențiale în contracararea ascensiunii Chinei.