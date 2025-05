Ierusalimul de Est ocupat - Înainte de genocidul Israelului în Gaza asediată, Nakba din 1948 - sau epurarea etnică a Palestinei de către milițiile sioniste - a reprezentat cel mai întunecat capitol de violență și strămutare în masă pe care palestinienii l-au îndurat, până acum.

Astăzi, la aproape doi ani de la lansarea războiului îngrozitor al Israelului asupra Fâșiei Gaza, alături de atacul militar paralel asupra Cisiordaniei ocupate, acea istorie a fost eclipsată.

Scara crimelor, distrugerilor și represiunii sistematice ale Israelului a depășit orice precedent, împingând palestinienii într-o fază complet nouă și incomparabil mai devastatoare a ocupației israeliene.

Suferința pe care o îndură palestinienii acum nu poate fi comparată nici măcar cu Nakba. În ultimele 19 luni, Israelul a transformat Gaza, odată un vibrant teritoriu de coastă cu două milioane de locuitori, în cel mai mare lagăr de exterminare și concentrare din lume. Într-un adevărat iad pe pământ.

Nu mai există cuvinte care să descrie ororile pe care supraviețuitorii acestui genocid le-au îndurat: gropi comune, trupuri mutilate ale copiilor fără capete și membre, țipetele bărbaților, femeilor și copiilor înghițiți de flăcări, înfometare deliberată, ștergerea completă a familiilor și generațiilor, distrugerea caselor, școlilor și spitalelor. Fiecare urmă de viață este ștearsă.

Aceasta nu este „daună colaterală”. Este o campanie calculată și organizată de exterminare. Este o crimă și o distrugere industrializată, realizată în parteneriat cu cele mai puternice guverne și corporații din lume.

De la Statele Unite și Regatul Unit până la Franța, Germania și Canada, guvernele occidentale au permis și au înarmat acest atac.

Antreprenori din domeniul apărării precum Raytheon și Lockheed Martin, giganți financiari și companii globale de tehnologie și media împărtășesc responsabilitatea. Sute, dacă nu mii, de proprietari de afaceri și angajați își câștigă salariile din vărsarea sângelui palestinian.

Israelul anexează Cisiordania

În Cisiordania ocupată, forțele israeliene și coloniștii evrei ilegali ucid, rănesc și arestează palestinieni zilnic, cu impunitate totală. De peste un an și jumătate, mai mult de trei milioane de palestinieni trăiesc sub un blocaj de facto.

Orașele și satele sunt înconjurate de bariere militare israeliene, puncte de control și așezări ilegale, fiecare devenind practic propria închisoare.

Israelul a folosit războiul din Gaza ca acoperire pentru a-și intensifica anexarea ilegală a Cisiordaniei ocupate. Decenii de complicitate internațională au permis acest moment: expulzarea forțată a zeci de comunități palestiniene, furtul unor suprafețe fără precedent de teren palestinian, extinderea așezărilor și avanposturilor ilegale și demolarea caselor palestiniene într-un ritm record.

Furtul de terenuri nu mai necesită ordine militare oficiale israeliene emise proprietarilor de terenuri, ci a fost redus la un singur colonist israelian înarmat care își instalează un cort pe un deal și preia controlul asupra unor suprafețe mari de teren.

Acest lucru se întâmplă nu doar în Zona C — 60% din Cisiordania ocupată, aflată sub controlul total al armatei și coloniștilor — ci din ce în ce mai mult în Zona B, nominal sub jurisdicția Autorității Palestiniene (AP), conform Acordurilor de la Oslo. Palestinienii sunt acum limitați la doar 18% din Cisiordania ocupată, cunoscută sub numele de Zona A. Aceasta nu este doar o ocupație, ci o anexare în timp real.

Între 1 noiembrie 2023 și 31 octombrie 2024, Israelul a furat un record de aproximativ 24,2 kilometri pătrați de teren în Cisiordania, echivalentul a 18.300 de terenuri de fotbal, și l-a declarat ca teren de stat.

În aceeași perioadă, a aprobat construirea a peste 30.000 de noi apartamente ilegale pentru coloniști în Cisiordania ocupată și în Ierusalimul de Est. În paralel, cel puțin 49 de noi avanposturi de coloniști israelieni au fost construite, comparativ cu o medie anuală de opt noi avanposturi în ultimul deceniu. Multe dintre avanposturi au fost construite pe terenurile satelor palestiniene expulzate forțat, cu cel puțin 47 de sate palestiniene din Zona C a Cisiordaniei complet golite din octombrie 2023.

Pe măsură ce palestinienii marchează 77 de ani de la Nakba, armata israeliană demolează peste 100 de clădiri rezidențiale în taberele de refugiați Nur Shams și Tulkarem, înființate în anii de după 1948.

Peste 40.000 de palestinieni din Jenin și Tulkarem rămân strămutați, în timp ce taberele lor sunt transformate în moloz. De nelocuit. Sute de soldați puternic înarmați, vehicule militare blindate și buldozere ocupă centrele orașelor și taberele de refugiați, terorizând locuitorii și paralizând viața de zi cu zi. În februarie, armata israeliană a anunțat că va rămâne în aceste zone pentru anul următor, trimițând tancuri blindate în orașul Jenin pentru prima dată în 23 de ani.

Trebuie înțeles că ceea ce îndură astăzi milioanele de palestinieni din Gaza asediată, Ierusalimul de Est ocupat și Cisiordania ocupată din partea Israelului este fără precedent.

În timp ce Nakba a marcat începutul deposedării, acest moment reflectă cea mai extremă expresie a sa de până acum.

Pe măsură ce o treime din populația totală palestiniană dintre râu și mare este anihilată, strămutată și înfometată în Gaza, Palestina, în forma sa istorică și prezentă, este ștearsă.

Și în timp ce lumea devine insensibilă la imaginile palestinienilor uciși în cele mai urâte moduri — în special în Gaza — palestinienii înțeleg prea bine că, pe teren, sunt singuri în confruntarea cu unul dintre cele mai violente și persistente proiecte colonialiste din istoria modernă, așa cum au fost de aproape un secol.