Mai mulți angajați ai agenției de știri britanice Reuters au vorbit într-un raport publicat joi despre ceea ce consideră a fi o tendință pro-Israel în rândul editorilor și conducerii companiei.
La începutul acestei luni, după asasinarea jurnalistului palestinian Anas al-Sharif de către Israel, Reuters a publicat un titlu care susținea că „Israelul ucide un jurnalist de la Al Jazeera pe care-l considera liderul Hamas”.
Alegerea unui astfel de titlu controversat a stârnit polemici, mai ales având în vedere că al-Sharif a făcut parte anterior din echipa Reuters, care a câștigat Premiul Pulitzer în 2024, conform Declassified UK.
Titlul a declanșat reacții negative online și a generat neliniște printre angajații Reuters, unii dintre aceștia exprimându-și în privat îngrijorările cu privire la ceea ce descriu drept o tendință pro-Israel în deciziile editoriale ale agenției.
Fondată la Londra în 1851 și ajungând zilnic la peste un miliard de oameni, Reuters se confruntă cu o creștere a criticilor din interior.
Mai mulți angajați actuali și foști ai Reuters, vorbind anonim pentru Declassified UK, au descris o cultură editorială care minimalizează suferința palestinienilor.
Un redactor a demisionat în august 2024, afirmând că valorile sale nu mai sunt aliniate cu abordarea companiei în relatarea războiului Israelului din Gaza. Redactorul a atașat un raport și o scrisoare deschisă, cerând conducerii să respecte principiile fundamentale ale jurnalismului; cu toate acestea, departamentul de comunicare al Reuters neagă că le-ar fi primit vreodată.
Totuși, surse interne au confirmat pentru Declassified UK că, după războiul Israelului din Gaza, un grup de jurnaliști de la Reuters a realizat o analiză internă a aproape 500 de articole despre conflictul Israel-Palestina publicate pe parcursul a cinci săptămâni.
Rezultatele lor au evidențiat un dezechilibru semnificativ, deoarece mult mai multe resurse și atenție au fost dedicate perspectivelor și victimelor israeliene, în ciuda numărului mult mai mare de morți palestinieni din Gaza.
La acel moment, peste 11.000 de palestinieni fuseseră uciși, aproximativ de zece ori mai mulți decât victimele israeliene.
„O investigație internă cuprinzătoare, care a inclus analize cantitative și calitative ale raportării noastre” a avut loc, conform unei surse din Reuters, care a declarat pentru Declassified UK: „Câteva săptămâni după războiul Israelului din Gaza, mai mulți jurnaliști de la Reuters au recunoscut că acoperirea conflictului Israel-Gaza a fost lipsită de obiectivitate.”
Raportul intern al jurnaliștilor a criticat, de asemenea, Reuters pentru evitarea termenului „Palestina” și pentru acoperirea afirmațiilor experților conform cărora Israelul comite genocid, o acuzație pe care Reuters a raportat-o mai deschis în cazul acțiunilor Rusiei în Ucraina.
În ciuda acestor critici, Reuters nu a abordat public dacă a acceptat vreuna dintre recomandările interne. Unele schimbări simbolice au fost făcute în mai 2024, permițând reporterilor să folosească termenul „genocid” cu atribuție, însă analiza arată că termenul este folosit rar în acoperirea conflictului.
Eufemisme
Eufemisme precum „război”, „campanie” sau „asalt” predomină, iar când genocidul este menționat, negările Israelului sunt frecvent incluse, spre deosebire de negările similare ale grupurilor de rezistență palestiniene, care nu primesc aceeași greutate.
Actualizările ghidului de stil intern se concentrează puternic pe perspectivele israeliene, omițând contextul critic, cum ar fi rolul SUA și al Israelului în subminarea acordurilor de încetare a focului, realitățile colonialismului israelian și condițiile de apartheid din Palestina. Ghidul ignoră, de asemenea, statutul Gazei ca cea mai mortală zonă de conflict pentru jurnaliști de la Războiul Civil American, conform Declassified UK.
Criticii acoperirii media occidentale, inclusiv fostul avocat pentru drepturile omului al ONU, Craig Mokhiber, acuză instituții precum Reuters că ascund în mod conștient genocidul și dezumanizează victimele palestiniene pentru a proteja autorii israelieni de responsabilitate. Jurnalistul israelian Gideon Levy a deplâns recent lipsa unui jurnalism curajos care ar fi putut preveni escaladarea militară actuală.
Un purtător de cuvânt al Reuters a apărat însă acoperirea agenției, descriind-o drept „corectă și imparțială”.