Mai mulți angajați ai agenției de știri britanice Reuters au vorbit într-un raport publicat joi despre ceea ce consideră a fi o tendință pro-Israel în rândul editorilor și conducerii companiei.

La începutul acestei luni, după asasinarea jurnalistului palestinian Anas al-Sharif de către Israel, Reuters a publicat un titlu care susținea că „Israelul ucide un jurnalist de la Al Jazeera pe care-l considera liderul Hamas”.

Alegerea unui astfel de titlu controversat a stârnit polemici, mai ales având în vedere că al-Sharif a făcut parte anterior din echipa Reuters, care a câștigat Premiul Pulitzer în 2024, conform Declassified UK.

Titlul a declanșat reacții negative online și a generat neliniște printre angajații Reuters, unii dintre aceștia exprimându-și în privat îngrijorările cu privire la ceea ce descriu drept o tendință pro-Israel în deciziile editoriale ale agenției.

Fondată la Londra în 1851 și ajungând zilnic la peste un miliard de oameni, Reuters se confruntă cu o creștere a criticilor din interior.

Mai mulți angajați actuali și foști ai Reuters, vorbind anonim pentru Declassified UK, au descris o cultură editorială care minimalizează suferința palestinienilor.

Un redactor a demisionat în august 2024, afirmând că valorile sale nu mai sunt aliniate cu abordarea companiei în relatarea războiului Israelului din Gaza. Redactorul a atașat un raport și o scrisoare deschisă, cerând conducerii să respecte principiile fundamentale ale jurnalismului; cu toate acestea, departamentul de comunicare al Reuters neagă că le-ar fi primit vreodată.

Totuși, surse interne au confirmat pentru Declassified UK că, după războiul Israelului din Gaza, un grup de jurnaliști de la Reuters a realizat o analiză internă a aproape 500 de articole despre conflictul Israel-Palestina publicate pe parcursul a cinci săptămâni.

Rezultatele lor au evidențiat un dezechilibru semnificativ, deoarece mult mai multe resurse și atenție au fost dedicate perspectivelor și victimelor israeliene, în ciuda numărului mult mai mare de morți palestinieni din Gaza.