Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, va călători la Tianjin, China, în perioada 31 august - 1 septembrie, pentru a participa la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în calitate de invitat de onoare, a anunțat vineri Burhanettin Duran, șeful Direcției de Comunicare a Türkiye, într-o postare pe platforma de socializare NSosyal.

Aceasta este prima vizită a lui Erdoğan în China în ultimii cinci ani și are loc pe fondul unor relații strategice tot mai strânse între Ankara și Beijing. În cadrul summitului, Erdoğan urmează să susțină un discurs în sesiunea extinsă a OCS și să poarte discuții bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping, precum și cu alți lideri participanți.

Summitul OCS din acest an are o importanță deosebită pe fondul turbulențelor globale, în condițiile în care persistă incertitudini legate de încetarea focului dintre Rusia și Ucraina, iar economia globală resimte efectele politicilor tarifare ale fostului președinte american Donald Trump.

„Prin participarea la Summitul OCS, Türkiye își propune să-și afirme prezența, să consolideze relațiile bilaterale și să se implice multilateral în cadrul organizației,” a declarat Mehmet Ozkan, profesor de relații internaționale la Institutul Militar Comun din cadrul Universității Naționale de Apărare a Türkiye.

„Türkiye nu vede OCS ca fiind un bloc dominat de o singură țară,” a spus el pentru TRT World. „Mai degrabă, o consideră o alternativă multilaterală în ascensiune la ordinea internațională dominată de Occident,” a adăugat el.

Legături naturale

Türkiye este partener de dialog al OCS din 2012, fiind singura țară NATO care a obținut acest statut, reflectând eforturile Ankarei de a echilibra alianțele occidentale cu o implicare mai profundă în Eurasia. Fondată în 2001 de China, Rusia și statele din Asia Centrală, OCS se concentrează pe securitatea regională, cooperarea economică și combaterea terorismului. Membrii săi deplini includ acum India, Pakistan, Iran și Belarus.

Sub conducerea lui Erdoğan, Türkiye a consolidat legăturile cu OCS, prezidând Clubul Energetic al OCS în 2017 și crescând comerțul cu membri cheie precum China și Rusia.

„Există o legătură naturală între Türkiye și OCS, deoarece trei dintre membrii fondatori — Kazahstan, Kârgâzstan și Uzbekistan — sunt vorbitori de limbi turcice,” a declarat fostul prim-ministru kârgâz Djoomart Otorbaev, subliniind poziția constructivă a Ankarei în cadrul blocului.

„Participarea președintelui Erdoğan la Summitul de la Tianjin va întări legăturile dintre țările turcice,” a spus Otorbaev pentru TRT World din Bișkek. El a prezis că Ankara ar putea deveni membru deplin în viitor.

Anul trecut, Erdoğan și-a exprimat dorința ca Türkiye să devină membru deplin al OCS. „Obiectivul nostru este să devenim membru permanent. Türkiye ar trebui să se alăture Celor Cinci de la Shanghai ca membru permanent, în loc să fie un stat observator,” a declarat el într-o conferință de presă.