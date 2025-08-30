Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, va călători la Tianjin, China, în perioada 31 august - 1 septembrie, pentru a participa la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în calitate de invitat de onoare, a anunțat vineri Burhanettin Duran, șeful Direcției de Comunicare a Türkiye, într-o postare pe platforma de socializare NSosyal.
Aceasta este prima vizită a lui Erdoğan în China în ultimii cinci ani și are loc pe fondul unor relații strategice tot mai strânse între Ankara și Beijing. În cadrul summitului, Erdoğan urmează să susțină un discurs în sesiunea extinsă a OCS și să poarte discuții bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping, precum și cu alți lideri participanți.
Summitul OCS din acest an are o importanță deosebită pe fondul turbulențelor globale, în condițiile în care persistă incertitudini legate de încetarea focului dintre Rusia și Ucraina, iar economia globală resimte efectele politicilor tarifare ale fostului președinte american Donald Trump.
„Prin participarea la Summitul OCS, Türkiye își propune să-și afirme prezența, să consolideze relațiile bilaterale și să se implice multilateral în cadrul organizației,” a declarat Mehmet Ozkan, profesor de relații internaționale la Institutul Militar Comun din cadrul Universității Naționale de Apărare a Türkiye.
„Türkiye nu vede OCS ca fiind un bloc dominat de o singură țară,” a spus el pentru TRT World. „Mai degrabă, o consideră o alternativă multilaterală în ascensiune la ordinea internațională dominată de Occident,” a adăugat el.
Legături naturale
Türkiye este partener de dialog al OCS din 2012, fiind singura țară NATO care a obținut acest statut, reflectând eforturile Ankarei de a echilibra alianțele occidentale cu o implicare mai profundă în Eurasia. Fondată în 2001 de China, Rusia și statele din Asia Centrală, OCS se concentrează pe securitatea regională, cooperarea economică și combaterea terorismului. Membrii săi deplini includ acum India, Pakistan, Iran și Belarus.
Sub conducerea lui Erdoğan, Türkiye a consolidat legăturile cu OCS, prezidând Clubul Energetic al OCS în 2017 și crescând comerțul cu membri cheie precum China și Rusia.
„Există o legătură naturală între Türkiye și OCS, deoarece trei dintre membrii fondatori — Kazahstan, Kârgâzstan și Uzbekistan — sunt vorbitori de limbi turcice,” a declarat fostul prim-ministru kârgâz Djoomart Otorbaev, subliniind poziția constructivă a Ankarei în cadrul blocului.
„Participarea președintelui Erdoğan la Summitul de la Tianjin va întări legăturile dintre țările turcice,” a spus Otorbaev pentru TRT World din Bișkek. El a prezis că Ankara ar putea deveni membru deplin în viitor.
Anul trecut, Erdoğan și-a exprimat dorința ca Türkiye să devină membru deplin al OCS. „Obiectivul nostru este să devenim membru permanent. Türkiye ar trebui să se alăture Celor Cinci de la Shanghai ca membru permanent, în loc să fie un stat observator,” a declarat el într-o conferință de presă.
OCS a evoluat din grupul Celor Cinci de la Shanghai, înființat în 1996 de China, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan. Inițial, organizația a fost creată pentru a încuraja cooperarea și a aborda provocările economice și de securitate regională. În ultimii 25 de ani, aceasta s-a extins semnificativ — atât ca membri, cât și ca domenii de activitate — incluzând acum comerțul, tehnologia, protecția mediului, energia regenerabilă, dezvoltarea durabilă, precum și schimburile culturale și de tineret.
Comentând rolul Türkiye ca singurul membru NATO asociat cu blocul eurasiatic, Otorbaev a spus: „OCS nu este anti-occidental. Nu este «anti» nimic — este pentru prietenie și cooperare în Eurasia. Toate țările eurasiatice, inclusiv Türkiye, sunt binevenite ca membri, parteneri sau observatori.”
Ozkan de la Universitatea Națională de Apărare a Türkiye a explicat că Ankara are două obiective principale la Summitul OCS din Tianjin. „În primul rând, dorește să demonstreze o orientare non-occidentală în politica sa externă și să aprofundeze relațiile cu țările reprezentate în OCS,” a spus el.
„În al doilea rând, este posibil să ridice problema Gazei, cel puțin în discuții private. De asemenea, ar putea împărtăși perspective despre Ucraina sau să participe la întâlniri informale care ar putea pregăti terenul pentru dialoguri viitoare la nivel de lideri,” a adăugat Ozkan.
Dincolo de forumul multilateral, vizita lui Erdoğan subliniază aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Ankara și Beijing. „Relațiile dintre Türkiye și China sunt deja pe o traiectorie pozitivă, iar organizarea acestei întâlniri în China va contribui probabil la menținerea acestui impuls,” a observat Özkan.
Relațiile bilaterale pozitive
Henry Huiyao Wang, fondator și președinte al Centrului pentru Globalizare din China (CCG) și fost consilier al Consiliului de Stat, a lăudat în mod similar rolul Türkiye în promovarea păcii globale. „Türkiye, ca membră a NATO și stat observator al OCS, are un parteneriat puternic cu China în promovarea păcii,” a declarat Wang pentru TRT World, menționând medierea Ankarei în coridorul de cereale din Marea Neagră și eforturile continue în discuțiile de pace Rusia-Ucraina și rezolvarea conflictelor din Orientul Mijlociu.
Wang a subliniat apelurile lui liderului turc pentru reforme la ONU, descriindu-le ca fiind complementare viziunii Chinei pentru o ordine globală mai incluzivă. „Sudul Global ar trebui să aibă o voce mai puternică, iar structura actuală ar trebui să reflecte mai bine influența economiilor emergente,” a spus Wang, evidențiind necesitatea cooperării multilaterale pentru a aborda crizele globale.
Ozkan a afirmat că esența politicii Türkiye în Eurasia este „conectarea, dar fără dependență,” subliniind că Ankara caută legături atât cu Occidentul, cât și cu țările non-occidentale, evitând în același timp dependența de o singură putere. „De aceea Türkiye se identifică ca parte a Occidentului, dar în același timp ca parte a non-Occidentului și a Sudului Global,” a explicat el.
Participarea președintelui turc la summitul OCS din 2025 are loc în contextul în care blocul sărbătorește cea de-a 25-a aniversare și pe fondul unor turbulențe geopolitice. Analiștii au remarcat că rolul dublu al Türkiye — ca membru NATO și partener de dialog într-o inițiativă eurasiatică — o poziționează în mod unic ca punte între Est și Vest.