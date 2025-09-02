O flotilă formată din peste 20 de nave care transportă alimente și ajutoare umanitare pentru Gaza a plecat din Barcelona luni seara, după ce vremea furtunoasă le-a forțat să revină în port mai devreme în cursul zilei.

Unele dintre navele din cadrul Misiunii Flotilei Global Sumud au pornit sirenele la plecare, în timp ce activiștii scandau „Liberă, liberă Palestina!”.

Misiunea include aproape 200 de activiști, politicieni și artiști din 44 de țări. Printre aceștia se numără actorul irlandez Liam Cunningham, actorul spaniol Eduardo Fernandez și fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.

Organizatorii afirmă că flotila are ca scop ruperea blocadei navale impuse de Israel asupra Gazei și livrarea de provizii extrem de necesare în enclava devastată de aproape doi ani de violențe.

Încercările anterioare ale flotilelor asemănătoare au fost interceptate de forțele israeliene în apele internaționale.

Avertismente împotriva blocării