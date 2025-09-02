O flotilă formată din peste 20 de nave care transportă alimente și ajutoare umanitare pentru Gaza a plecat din Barcelona luni seara, după ce vremea furtunoasă le-a forțat să revină în port mai devreme în cursul zilei.
Unele dintre navele din cadrul Misiunii Flotilei Global Sumud au pornit sirenele la plecare, în timp ce activiștii scandau „Liberă, liberă Palestina!”.
Misiunea include aproape 200 de activiști, politicieni și artiști din 44 de țări. Printre aceștia se numără actorul irlandez Liam Cunningham, actorul spaniol Eduardo Fernandez și fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.
Organizatorii afirmă că flotila are ca scop ruperea blocadei navale impuse de Israel asupra Gazei și livrarea de provizii extrem de necesare în enclava devastată de aproape doi ani de violențe.
Încercările anterioare ale flotilelor asemănătoare au fost interceptate de forțele israeliene în apele internaționale.
Avertismente împotriva blocării
Amnesty International a îndemnat Israelul să nu obstrucționeze misiunea, calificând orice încercare de blocare a acesteia drept „un atac asupra principiilor umanitare și a dreptului internațional”.
„Israelul trebuie să permită flotilei să-și desfășoare misiunea pașnică în siguranță”, a declarat organizația pentru drepturile omului cu sediul în Marea Britanie pe platforma X.
„Faptul că activiști din aproape 50 de țări au recurs la lansarea acestei misiuni este o condamnare a eșecului constant al comunității internaționale de a presa Israelul să pună capăt blocadei sale inumane.”
Amnesty a descris condițiile din Gaza drept „una dintre cele mai grave dezastre umanitare provocate de om din lume” și a subliniat că Israelul are obligația de a asigura accesul civililor la alimente, medicamente și alte produse.
„Nu poate exista nicio justificare pentru obstrucționarea ajutorului care salvează vieți”, a adăugat organizația, îndemnând statele să ia măsuri pentru a susține dreptul internațional și a pune capăt impunității.
Flotila a pornit la drum duminică, după un miting în Barcelona, dar s-a întors în port din cauza vremii nefavorabile, urmând să plece din nou luni seara.
Aceasta este a treia misiune de ajutor de acest tip din ultimele luni.