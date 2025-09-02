ACTUALITĂȚI
Kim Jong-un călătorește în China pentru parada de aniversare a celui de-al Doilea Război Mondial
Kim se alătură lui Putin și Xi la Beijing pentru parada militară, care marchează a 80-a aniversare a capitulării Japoniei.
Kim se alătură lui Putin și Xi la Beijing pentru parada militară care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei / AP
2 Septembrie 2025

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a traversat granița în China cu trenul său special pentru a participa la parada militară de la Beijing, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a raportat presa de stat nord-coreeană.

Rodong Sinmun a publicat fotografii cu Kim alături de oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul de externe Choe Son Hui, urcând în trenul său blindat, care a plecat din Phenian luni.

Ulterior, presa sud-coreeană a confirmat sosirea trenului în orașul de frontieră chinez Dandong, înainte de a se îndrepta spre Beijing.

Aceasta este prima vizită a lui Kim în China din 2019 și a cincea în total de la preluarea puterii în 2011.

Kim urmează să participe la parada de miercuri alături de președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Evenimentul ar putea evidenția opoziția comună a celor trei lideri față de Statele Unite, deși nu a fost confirmat un summit trilateral.

Putin a sosit în China duminică pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, precum și pentru paradă.

Oficialii de la Kremlin au declarat că o posibilă întâlnire cu Kim este „în discuție”.

Agenția Centrală de Știri a Coreei de Nord a afirmat că vizita lui Kim reflectă „solidaritatea strategică” a țării cu China și Rusia.

Coreea de Nord a devenit din ce în ce mai vocală pe scena internațională, emițând declarații despre conflictele din Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Taiwan, în timp ce se poziționează ca parte a unui front unit cu Beijing și Moscova împotriva Washingtonului.

Pentru Kim, călătoria la Beijing reprezintă și o apariție rară la un eveniment multilateral, prima de acest fel de la preluarea mandatului.

Vizita are loc în contextul în care președintele american Donald Trump și noul președinte liberal al Coreei de Sud, Lee Jae Myung și-au exprimat interesul pentru reluarea negocierilor nucleare cu Phenianul.

Negocierile sunt blocate din 2019, când summitul dintre Kim și Trump de la Hanoi a eșuat.

