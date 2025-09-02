Liderul nord-coreean Kim Jong-un a traversat granița în China cu trenul său special pentru a participa la parada militară de la Beijing, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a raportat presa de stat nord-coreeană.

Rodong Sinmun a publicat fotografii cu Kim alături de oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul de externe Choe Son Hui, urcând în trenul său blindat, care a plecat din Phenian luni.

Ulterior, presa sud-coreeană a confirmat sosirea trenului în orașul de frontieră chinez Dandong, înainte de a se îndrepta spre Beijing.

Aceasta este prima vizită a lui Kim în China din 2019 și a cincea în total de la preluarea puterii în 2011.

Kim urmează să participe la parada de miercuri alături de președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Evenimentul ar putea evidenția opoziția comună a celor trei lideri față de Statele Unite, deși nu a fost confirmat un summit trilateral.

Putin a sosit în China duminică pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, precum și pentru paradă.