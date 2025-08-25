Operatorii poștali din întreaga Europă au suspendat livrările de colete către Statele Unite după ce administrația Trump a eliminat o regulă de lungă durată, care permitea importurilor de valoare mică să intre fără taxe vamale.
Începând cu 29 august, Washington va suspenda excepția „de minimis”, care anterior permitea pachetelor cu o valoare sub 800 de dolari să fie expediate cu documentație minimă. Conform noilor reguli, majoritatea coletelor comerciale vor fi supuse taxelor vamale și unor proceduri vamale mai stricte. Doar scrisorile, documentele și cadourile personale cu o valoare sub 100 de dolari vor rămâne exceptate.
Această schimbare a generat suspendări pe scară largă din partea operatorilor naționali, care invocă confuzia legată de modul în care va funcționa noul sistem.
Întrebări nerezolvate
Deutsche Post și DHL Parcel Germany din Germania au anunțat că vor înceta să accepte colete de la clienții comerciali către SUA începând cu 22 august, avertizând asupra „întrebărilor nerezolvate” legate de cerințele privind datele vamale și colectarea taxelor.
La Poste din Franța a declarat că „nu a fost acordat timp operatorilor poștali pentru a se organiza” și că doar cadourile sub 100 de dolari între persoane fizice vor mai fi livrate.
Royal Mail din Marea Britanie a confirmat că va retrage serviciile de export către SUA pentru afaceri începând de marți, în timp ce operatorul poștal național din Austria va suspenda livrările începând cu 26 august.
PostNord, care deservește Suedia și alte țări nordice, a oprit, de asemenea, livrările, în timp ce operatorii poștali din Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Australia au anunțat că vor opri sau restricționa expedierile înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.
Această schimbare de politică riscă să perturbe comerțul electronic internațional, care s-a bazat pe excepția de minimis pentru a transporta eficient bunuri de valoare mică în SUA.
Grupurile din industrie avertizează că incertitudinea legată de vămuirea coletelor, transmiterea datelor către autoritățile americane și metoda de colectare a taxelor ar putea duce la întârzieri semnificative și costuri mai mari atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori.