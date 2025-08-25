Operatorii poștali din întreaga Europă au suspendat livrările de colete către Statele Unite după ce administrația Trump a eliminat o regulă de lungă durată, care permitea importurilor de valoare mică să intre fără taxe vamale.

Începând cu 29 august, Washington va suspenda excepția „de minimis”, care anterior permitea pachetelor cu o valoare sub 800 de dolari să fie expediate cu documentație minimă. Conform noilor reguli, majoritatea coletelor comerciale vor fi supuse taxelor vamale și unor proceduri vamale mai stricte. Doar scrisorile, documentele și cadourile personale cu o valoare sub 100 de dolari vor rămâne exceptate.

Această schimbare a generat suspendări pe scară largă din partea operatorilor naționali, care invocă confuzia legată de modul în care va funcționa noul sistem.

Întrebări nerezolvate

Deutsche Post și DHL Parcel Germany din Germania au anunțat că vor înceta să accepte colete de la clienții comerciali către SUA începând cu 22 august, avertizând asupra „întrebărilor nerezolvate” legate de cerințele privind datele vamale și colectarea taxelor.