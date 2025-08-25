La opt ani după ceea ce ONU a calificat drept un „caz clasic de epurare etnică”, peste un milion de rohingya rămân blocați în taberele de refugiați din Bangladesh — apatrizi, reduși la tăcere și fără prea multe speranțe de a se întoarce acasă.

În august 2017, armata din Myanmar a incendiat sate întregi, a ucis mii de oameni și a forțat sute de mii de musulmani rohingya să fugă peste graniță, în Cox’s Bazar. Astăzi, departe de atenția lumii, aceștia își duc viața în cea mai mare tabără de refugiați din lume — un loc al supraviețuirii, al durerii și al speranțelor care se sting treptat.

Jamila Khatun, în vârstă de 50 de ani, încă poartă povara nopții în care viața ei a fost distrusă.

„Într-o vineri, armata a năvălit în satul nostru”, a povestit ea pentru TRT World. „Au bătut oamenii și ne-au incendiat casele. Se auzeau focuri de armă peste tot.”

Jamila și-a pierdut soțul în acea noapte.

„Soțul meu a fost luat de soldați... și apoi l-au ucis. Am fugit în timpul focurilor de armă, târându-ne prin haos.” Cumva, Jamila a reușit să ajungă în Bangladesh, „epuizată și distrusă”.

Până la lăsarea întunericului, fluxuri nesfârșite de familii — mame ținându-și bebelușii, copii agățați de părinți, bătrâni abia capabili să meargă — se târau prin câmpuri de orez și râuri, intrând în Bangladesh, unde adăposturile din bambus și sârma ghimpată au devenit noua lor realitate.

Lipsiți de cetățenie încă din 1982, rohingya trăiesc acum într-o stare de incertitudine, marcată de foame, pierderi și reziliență, fără nicio posibilitate de a se întoarce acasă.

Iar pentru cei care au rămas în statul Rakhine din Myanmar, coșmarul s-a adâncit și mai mult: în 2024, a izbucnit un nou val de curățare etnică, de data aceasta din partea Armatei Arakan, un grup militant etnic budist.

Armata Arakan a vizat satele rohingya cu omoruri, incendii și strămutări forțate, acuzându-i că sunt de partea armatei și tratându-i ca pe niște străini în propria lor patrie.

Niciun ajutor pentru rohingya

În 2024, sate precum Hoyasuri au fost martore la noi masacre, unde familii întregi au fost adunate și executate, au povestit supraviețuitori pentru TRT World.

„Am fost duși cu toții pe un câmp de orez”, a spus Hasina Begum, acum în vârstă de 35 de ani, cu vocea tremurândă, amintindu-și cum s-a ascuns sub cadavre. „Ne-au împărțit în trei grupuri. Când au tras, am fost lovită de un glonț.”

„Sângeram atât de mult”, a spus Begum, adăugând: „AA (Armata Arakan) m-a lovit în cap cu o armă și a verificat dacă sunt moartă sau vie.”

Begum s-a târât printre cadavre, prefăcându-se moartă, înainte de a se ascunde într-o groapă superficială, unde a rămas timp de șase zile și nopți fără mâncare, rugându-se ca soldații să nu o găsească.

În timp ce își amintea acele nopți, fiind una dintre puținele supraviețuitoare, Begum a spus că Armata Arakan a scotocit cadavrele pentru bunuri de valoare. „Au căutat printre morți, luând bani și aur. Au tăiat urechile femeilor pentru cerceii lor.”

Ceea ce o bântuie cel mai mult sunt victimele cele mai tinere. „Unii copii mici — de unu sau doi ani — erau încă în viață după ce părinții lor au fost uciși. Armata Arakan i-a târât și i-a aruncat în iaz.”