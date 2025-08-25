La opt ani după ceea ce ONU a calificat drept un „caz clasic de epurare etnică”, peste un milion de rohingya rămân blocați în taberele de refugiați din Bangladesh — apatrizi, reduși la tăcere și fără prea multe speranțe de a se întoarce acasă.
În august 2017, armata din Myanmar a incendiat sate întregi, a ucis mii de oameni și a forțat sute de mii de musulmani rohingya să fugă peste graniță, în Cox’s Bazar. Astăzi, departe de atenția lumii, aceștia își duc viața în cea mai mare tabără de refugiați din lume — un loc al supraviețuirii, al durerii și al speranțelor care se sting treptat.
Jamila Khatun, în vârstă de 50 de ani, încă poartă povara nopții în care viața ei a fost distrusă.
„Într-o vineri, armata a năvălit în satul nostru”, a povestit ea pentru TRT World. „Au bătut oamenii și ne-au incendiat casele. Se auzeau focuri de armă peste tot.”
Jamila și-a pierdut soțul în acea noapte.
„Soțul meu a fost luat de soldați... și apoi l-au ucis. Am fugit în timpul focurilor de armă, târându-ne prin haos.” Cumva, Jamila a reușit să ajungă în Bangladesh, „epuizată și distrusă”.
Până la lăsarea întunericului, fluxuri nesfârșite de familii — mame ținându-și bebelușii, copii agățați de părinți, bătrâni abia capabili să meargă — se târau prin câmpuri de orez și râuri, intrând în Bangladesh, unde adăposturile din bambus și sârma ghimpată au devenit noua lor realitate.
Lipsiți de cetățenie încă din 1982, rohingya trăiesc acum într-o stare de incertitudine, marcată de foame, pierderi și reziliență, fără nicio posibilitate de a se întoarce acasă.
Iar pentru cei care au rămas în statul Rakhine din Myanmar, coșmarul s-a adâncit și mai mult: în 2024, a izbucnit un nou val de curățare etnică, de data aceasta din partea Armatei Arakan, un grup militant etnic budist.
Armata Arakan a vizat satele rohingya cu omoruri, incendii și strămutări forțate, acuzându-i că sunt de partea armatei și tratându-i ca pe niște străini în propria lor patrie.
Niciun ajutor pentru rohingya
În 2024, sate precum Hoyasuri au fost martore la noi masacre, unde familii întregi au fost adunate și executate, au povestit supraviețuitori pentru TRT World.
„Am fost duși cu toții pe un câmp de orez”, a spus Hasina Begum, acum în vârstă de 35 de ani, cu vocea tremurândă, amintindu-și cum s-a ascuns sub cadavre. „Ne-au împărțit în trei grupuri. Când au tras, am fost lovită de un glonț.”
„Sângeram atât de mult”, a spus Begum, adăugând: „AA (Armata Arakan) m-a lovit în cap cu o armă și a verificat dacă sunt moartă sau vie.”
Begum s-a târât printre cadavre, prefăcându-se moartă, înainte de a se ascunde într-o groapă superficială, unde a rămas timp de șase zile și nopți fără mâncare, rugându-se ca soldații să nu o găsească.
În timp ce își amintea acele nopți, fiind una dintre puținele supraviețuitoare, Begum a spus că Armata Arakan a scotocit cadavrele pentru bunuri de valoare. „Au căutat printre morți, luând bani și aur. Au tăiat urechile femeilor pentru cerceii lor.”
Ceea ce o bântuie cel mai mult sunt victimele cele mai tinere. „Unii copii mici — de unu sau doi ani — erau încă în viață după ce părinții lor au fost uciși. Armata Arakan i-a târât și i-a aruncat în iaz.”
Pentru rohingya, justiția rămâne de neatins. În ciuda supravegherii internaționale asupra Myanmarului, nici armata, nici Armata Arakan nu au fost trase la răspundere în mod semnificativ.
„Nu există un mecanism de justiție”, a spus Ro Khin Maung, un activist pentru drepturile omului din Cox’s Bazar. „Dacă cineva din tabără se confruntă cu o problemă socială, nu are la cine să apeleze. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale noastre.”
Viața în tabere oferă puțină demnitate. Refugiații spun că sunt privați nu doar de justiție, ci și de educație, viață socială și cele mai elementare standarde de trai.
„Oamenii nu pot studia cum trebuie. Școlile din tabără nu oferă educație formală. Dacă un elev visează să devină inginer, nu există nicio cale de a-și îndeplini visurile aici”, a spus Khin Maung.
Taberele rohingya sunt excluse din sistemul educațional formal al Bangladeshului, iar școlile informale oferă educație doar până la nivelul gimnazial.
Conform unui raport UNICEF din 2022, peste 400.000 de copii rohingya nu au acces la o educație adecvată dincolo de clasa a VIII-a.
Apatridia definește existența zilnică. Fără cetățenie, chiar și comunicarea de bază devine o luptă. „Din cauza statutului nostru legal, ne confruntăm cu nenumărate dificultăți,” a explicat el. „Chiar și cartelele SIM pe care le folosim nu sunt legale. Trebuie să ne bazăm pe alții pentru a le obține. Dacă am avea cetățenie, le-am putea înregistra corect.”
Supraaglomerarea și noii refugiați, care fug de atrocitățile din Myanmar, nu au făcut decât să adâncească disperarea.
Familiile trăiesc în adăposturi care au în medie doar 10 metri pătrați, cu o densitate a populației care depășește 46.000 de oameni pe kilometru pătrat — de peste 34 de ori media națională a Bangladeshului.
„Mă simt la fel ca animalele care trăiesc în junglă”, a spus un alt bărbat. „Locul în care trăim acum a fost cândva o junglă. Și încă se simte ca una.”
Este redus ajutorul vital?
De aproape opt ani, refugiații rohingya au supraviețuit aproape exclusiv datorită asistenței umanitare. Rațiile de hrană, serviciile medicale și educația din tabere depind de ajutorul internațional. Dar această linie de salvare se reduce.
De la începutul anului 2025, reduceri majore au agravat criza, după ce președintele american Donald Trump a înghețat și a redus peste 100 de milioane de dolari din asistență. Agențiile de ajutor avertizează asupra agravării foametei, malnutriției și insecurității în taberele deja supraaglomerate.
Reducerile vin pe fondul unui declin de ani de zile al finanțării donatorilor, pe măsură ce atenția globală s-a mutat de la criza rohingya la noi conflicte și dezastre. Odată descrisă de ONU drept un „caz clasic de epurare etnică”, situația rohingya riscă acum să devină o urgență uitată.
În ciuda greutăților, refugiații refuză să se întoarcă în Myanmar fără garanții de siguranță și cetățenie.
„Ne vom întoarce doar dacă ni se va reda cetățenia”, a spus Jamila Khatun. „În caz contrar, nu ne vom întoarce niciodată. De ce ne-am întoarce într-un loc unde am fost oprimați iar și iar? Lumea trebuie să ne facă dreptate. Doar atunci ne vom întoarce.”