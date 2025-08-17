Armata israeliană a anunțat că se pregătește să strămute forțat palestinieni din orașul Gaza către partea de sud a enclavei, ca parte a unui plan mai amplu de a reocupa Gaza, o acțiune care a stârnit critici la nivel internațional.
Purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, a declarat că, începând de duminică, armata va autoriza din nou intrarea corturilor și a echipamentelor de adăpost pentru palestinienii strămutați de aproape doi ani de război.
El a susținut că proviziile vor fi aduse „sub supravegherea Națiunilor Unite și a agențiilor internaționale de ajutor” prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei, după „inspecții amănunțite”.
Nici ONU, nici organizațiile de ajutor nu au emis un comentariu imediat.
Anunțul a venit la o zi după ce presa israeliană, inclusiv postul public KAN, a raportat că armata se pregătește să accelereze ofensiva menită să asigure caprturarea orașului Gaza.
Haaretz și Yedioth Ahronoth au relatat că forțele armate au primit ordine să se pregătească pentru o incursiune terestră de amploare, însă nu înainte de luna septembrie.
„Afirmațiile israeliene despre furnizarea de corturi civililor nu sunt altceva decât o încercare flagrantă de a masca crima de strămutare forțată în masă pe care o comit de la începutul genocidului din Gaza”, a declarat Ismail Thawbteh, directorul Biroului de Presă Guvernamental din Gaza, pentru Anadolu.
„Politică sistematică”
El a avertizat că zona pe care armata israeliană intenționează să o desemneze pentru aceste corturi, destinate găzduirii civililor strămutați, ar putea deveni „o nouă capcană sângeroasă”, similară cu ceea ce s-a întâmplat în zona al-Mawasi, la vest de Rafah și Khan Younis, în sudul Gazei, unde peste 1,5 milioane de oameni au fost adunați în ultimele luni.
„Strămutarea forțată a civililor sub ocupație constituie o crimă de război și o crimă împotriva umanității conform Convenției de la Geneva a IV-a și Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale.”
Thawbteh a afirmat că transferul planificat al civililor face parte dintr-o „politică sistematică de a goli Gaza de locuitorii săi și de a înlocui dreptul de întoarcere voluntară și sigură cu o realitate impusă de corturi și zone izolate.”
Miercuri, șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir, a aprobat ceea ce a numit „ideea centrală” a planului de reocupare al Israelului, inclusiv un asalt asupra cartierului Zeitoun din sudul orașului Gaza, unde Divizia 99 a armatei a fost deja desfășurată.
Săptămâna trecută, Cabinetul de Securitate al Israelului a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a reocupa complet Gaza, declanșând indignare internațională și proteste interne care au avertizat că acesta echivalează cu o „sentință la moarte” pentru captivi israelieni ținuți în enclavă.
Planul prevede începerea cu preluarea orașului Gaza prin strămutarea a aproape 1 milion de locuitori către sud, înconjurarea orașului și apoi efectuarea de raiduri în cartierele sale.
O a doua fază ar implica recucerirea taberelor de refugiați din centrul Gazei, mare parte din care a fost deja redusă la ruine.