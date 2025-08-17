LUME
3 min de citire
Israelul lansează „o nouă capcană sângeroasă” împotriva palestinienilor strămutați din orașul Gaza
Anunțul a venit la o zi după ce mass-media israeliene au raportat că armata se pregătea să-și accelereze ofensiva destinată ocupării orașului Gaza.
Israelul lansează „o nouă capcană sângeroasă” împotriva palestinienilor strămutați din orașul Gaza
Israel pregătește transferul forțat al civililor din orașul Gaza în contextul reluării ocupației. / AA
17 August 2025

Armata israeliană a anunțat că se pregătește să strămute forțat palestinieni din orașul Gaza către partea de sud a enclavei, ca parte a unui plan mai amplu de a reocupa Gaza, o acțiune care a stârnit critici la nivel internațional.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, a declarat că, începând de duminică, armata va autoriza din nou intrarea corturilor și a echipamentelor de adăpost pentru palestinienii strămutați de aproape doi ani de război.

El a susținut că proviziile vor fi aduse „sub supravegherea Națiunilor Unite și a agențiilor internaționale de ajutor” prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei, după „inspecții amănunțite”.

Nici ONU, nici organizațiile de ajutor nu au emis un comentariu imediat.

Anunțul a venit la o zi după ce presa israeliană, inclusiv postul public KAN, a raportat că armata se pregătește să accelereze ofensiva menită să asigure caprturarea orașului Gaza.

Haaretz și Yedioth Ahronoth au relatat că forțele armate au primit ordine să se pregătească pentru o incursiune terestră de amploare, însă nu înainte de luna septembrie.

„Afirmațiile israeliene despre furnizarea de corturi civililor nu sunt altceva decât o încercare flagrantă de a masca crima de strămutare forțată în masă pe care o comit de la începutul genocidului din Gaza”, a declarat Ismail Thawbteh, directorul Biroului de Presă Guvernamental din Gaza, pentru Anadolu.

Recomandări

„Politică sistematică”

El a avertizat că zona pe care armata israeliană intenționează să o desemneze pentru aceste corturi, destinate găzduirii civililor strămutați, ar putea deveni „o nouă capcană sângeroasă”, similară cu ceea ce s-a întâmplat în zona al-Mawasi, la vest de Rafah și Khan Younis, în sudul Gazei, unde peste 1,5 milioane de oameni au fost adunați în ultimele luni.

„Strămutarea forțată a civililor sub ocupație constituie o crimă de război și o crimă împotriva umanității conform Convenției de la Geneva a IV-a și Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale.”

Thawbteh a afirmat că transferul planificat al civililor face parte dintr-o „politică sistematică de a goli Gaza de locuitorii săi și de a înlocui dreptul de întoarcere voluntară și sigură cu o realitate impusă de corturi și zone izolate.”

Miercuri, șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir, a aprobat ceea ce a numit „ideea centrală” a planului de reocupare al Israelului, inclusiv un asalt asupra cartierului Zeitoun din sudul orașului Gaza, unde Divizia 99 a armatei a fost deja desfășurată.

Săptămâna trecută, Cabinetul de Securitate al Israelului a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a reocupa complet Gaza, declanșând indignare internațională și proteste interne care au avertizat că acesta echivalează cu o „sentință la moarte” pentru captivi israelieni ținuți în enclavă.

Planul prevede începerea cu preluarea orașului Gaza prin strămutarea a aproape 1 milion de locuitori către sud, înconjurarea orașului și apoi efectuarea de raiduri în cartierele sale.

O a doua fază ar implica recucerirea taberelor de refugiați din centrul Gazei, mare parte din care a fost deja redusă la ruine.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us