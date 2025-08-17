Armata israeliană a anunțat că se pregătește să strămute forțat palestinieni din orașul Gaza către partea de sud a enclavei, ca parte a unui plan mai amplu de a reocupa Gaza, o acțiune care a stârnit critici la nivel internațional.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, a declarat că, începând de duminică, armata va autoriza din nou intrarea corturilor și a echipamentelor de adăpost pentru palestinienii strămutați de aproape doi ani de război.

El a susținut că proviziile vor fi aduse „sub supravegherea Națiunilor Unite și a agențiilor internaționale de ajutor” prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei, după „inspecții amănunțite”.

Nici ONU, nici organizațiile de ajutor nu au emis un comentariu imediat.

Anunțul a venit la o zi după ce presa israeliană, inclusiv postul public KAN, a raportat că armata se pregătește să accelereze ofensiva menită să asigure caprturarea orașului Gaza.

Haaretz și Yedioth Ahronoth au relatat că forțele armate au primit ordine să se pregătească pentru o incursiune terestră de amploare, însă nu înainte de luna septembrie.

„Afirmațiile israeliene despre furnizarea de corturi civililor nu sunt altceva decât o încercare flagrantă de a masca crima de strămutare forțată în masă pe care o comit de la începutul genocidului din Gaza”, a declarat Ismail Thawbteh, directorul Biroului de Presă Guvernamental din Gaza, pentru Anadolu.