Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat că președintele Rusiei Vladimir Putin se pregătește pentru „noi operațiuni ofensive” și nu pentru un armistițiu.

„Nu există niciun indiciu că rușii au primit semnale pentru a se pregăti de o situație post-război”, a declarat acesta în discursul său nocturn de luni.

Zelenski a spus că rapoartele serviciilor de informații și cele militare indică faptul că Putin „este hotărât doar să prezinte o întâlnire cu America drept o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, aplicând aceeași presiune asupra Ucrainei ca și până acum”.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că „nu există niciun indiciu” că Rusia se pregătește pentru pace, adăugând că redistribuirile de trupe sugerează pregătiri pentru noi atacuri.

„Dacă cineva se pregătește pentru pace, nu asta face”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că Kievul continuă să-și informeze partenerii despre situația de pe câmpul de luptă, despre diplomație și despre planurile viitoare ale Rusiei.