Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat că președintele Rusiei Vladimir Putin se pregătește pentru „noi operațiuni ofensive” și nu pentru un armistițiu.
„Nu există niciun indiciu că rușii au primit semnale pentru a se pregăti de o situație post-război”, a declarat acesta în discursul său nocturn de luni.
Zelenski a spus că rapoartele serviciilor de informații și cele militare indică faptul că Putin „este hotărât doar să prezinte o întâlnire cu America drept o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, aplicând aceeași presiune asupra Ucrainei ca și până acum”.
Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că „nu există niciun indiciu” că Rusia se pregătește pentru pace, adăugând că redistribuirile de trupe sugerează pregătiri pentru noi atacuri.
„Dacă cineva se pregătește pentru pace, nu asta face”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a adăugat că Kievul continuă să-și informeze partenerii despre situația de pe câmpul de luptă, despre diplomație și despre planurile viitoare ale Rusiei.
Summitul din Alaska
Președintele SUA Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că îl va găzdui pe Putin în cadrul unui summit în Alaska pentru discuții legate de încheierea războiului din Ucraina.
Temându-se că Putin se va alia cu Trump pentru a forța compromisuri inacceptabile, liderii europeni plănuiesc să discute separat miercuri atât cu Zelenski, cât și cu Trump.
Trump a declarat că ar fi necesare schimburi teritoriale, lucru pe care Zelenski l-a exclus ulterior.
Cancelarul german Friedrich Merz i-a invitat pe liderii din Franța, Marea Britanie și alți lideri europeni, precum și șefii UE și NATO la discuții virtuale miercuri.
Biroul lui Merz a declarat luni că videoconferința, în diverse runde de discuții, va aborda „opțiuni suplimentare pentru a exercita presiuni asupra Rusiei” și „pregătirea eventualelor negocieri de pace și problemele legate de revendicările teritoriale și securitate”.