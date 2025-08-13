Washington, DC — Tammy Bruce, nominalizată de președintele Donald Trump pentru a fi reprezentantul adjunct al Americii la ONU, a apărat politicile SUA privind Gaza și Ucraina în cadrul ultimei sale conferințe de presă ca purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, detaliind realizările lui Trump în peste 200 de zile și numindu-l un „președinte al păcii”.

Marți, Bruce a subliniat rolul SUA în medierea conflictelor din întreaga lume, inclusiv un recent acord de pace între Azerbaidjan și Armenia.

Ea a declarat că această realizare a urmat „aranjamente de pace negociate” între Cambodgia și Thailanda, Israel și Iran, Rwanda și Republica Democratică Congo, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, precum și Serbia și Kosovo, „în plus față de realizarea remarcabilă a Acordurilor Avraam”.

„Trump continuă să demonstreze că națiunile din întreaga lume pot depăși conflictele îndelungate din trecut către un viitor comun de pace, prosperitate și succes”, a declarat ea jurnaliștilor.

Bruce a anunțat, de asemenea, lansarea Raportului privind Drepturile Omului al Departamentului de Stat al SUA pentru 2024, menționând preocupări legate de libertatea de exprimare în Europa și Asia, precum și critici crescute la adresa Braziliei și Africii de Sud.

Secțiunea raportului despre Israel a fost mai scurtă decât cea de anul trecut și nu a menționat criza umanitară severă sau numărul deceselor de aproximativ 62.000 de palestinieni în Gaza.

Bruce a refuzat să răspundă la întrebări specifice despre țări, dar a declarat că raportul a fost restructurat pentru a elimina redundanțele, a crește lizibilitatea și a răspunde mandatelor legislative care stau la baza raportului, „mai degrabă decât unei liste extinse de cerințe și afirmații politice părtinitoare.”

Despre uciderea jurnaliștilor din Gaza

Ea a refuzat să condamne Israelul pentru asasinarea a cinci jurnaliști Al Jazeera în Gaza, inclusiv Anas al-Sharif, redirecționând întrebările către Tel Aviv.

„Israelul a prezentat dovezi că Sharif făcea parte din Hamas și susținea atacul Hamas din 7 octombrie. Ei sunt cei care au dovezile. Ei sunt cei care pot fi contactați și, sperăm, vor discuta cu voi și cu alții care îi contactează”, a afirmat ea.

Ea a lăudat jurnaliștii din zonele de război, acuzând în același timp Hamas că își infiltrează membrii ca jurnaliști în Gaza.

„Vă reamintesc că avem de-a face cu o situație complicată și oribilă. Hamas, istoric, a avut membri care s-au infiltrat în societate, inclusiv pretinzând că sunt jurnaliști. Este un lucru oribil pentru cei dintre voi care sunt dedicați să găsească informații pentru oameni în această situație”, a spus ea.

Întrebată de TRT World despre rolul SUA în urma linșării americanului-palestinian Sayfollah Musallet de către coloniști israelieni ilegali și despre detenția unui alt american, Mohammed Ibrahim, de către Israel, Bruce a răspuns: „Suntem cu siguranță conștienți de aceste cazuri.”

Ea a adăugat: „Nu voi intra în detalii despre acțiunile pe care le discutăm diplomatic, ce negocieri ar putea exista. Și nu există o preocupare mai mare pentru Departamentul de Stat decât siguranța și bunăstarea cetățenilor americani.”