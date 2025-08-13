Washington, DC — Tammy Bruce, nominalizată de președintele Donald Trump pentru a fi reprezentantul adjunct al Americii la ONU, a apărat politicile SUA privind Gaza și Ucraina în cadrul ultimei sale conferințe de presă ca purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, detaliind realizările lui Trump în peste 200 de zile și numindu-l un „președinte al păcii”.
Marți, Bruce a subliniat rolul SUA în medierea conflictelor din întreaga lume, inclusiv un recent acord de pace între Azerbaidjan și Armenia.
Ea a declarat că această realizare a urmat „aranjamente de pace negociate” între Cambodgia și Thailanda, Israel și Iran, Rwanda și Republica Democratică Congo, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, precum și Serbia și Kosovo, „în plus față de realizarea remarcabilă a Acordurilor Avraam”.
„Trump continuă să demonstreze că națiunile din întreaga lume pot depăși conflictele îndelungate din trecut către un viitor comun de pace, prosperitate și succes”, a declarat ea jurnaliștilor.
Bruce a anunțat, de asemenea, lansarea Raportului privind Drepturile Omului al Departamentului de Stat al SUA pentru 2024, menționând preocupări legate de libertatea de exprimare în Europa și Asia, precum și critici crescute la adresa Braziliei și Africii de Sud.
Secțiunea raportului despre Israel a fost mai scurtă decât cea de anul trecut și nu a menționat criza umanitară severă sau numărul deceselor de aproximativ 62.000 de palestinieni în Gaza.
Bruce a refuzat să răspundă la întrebări specifice despre țări, dar a declarat că raportul a fost restructurat pentru a elimina redundanțele, a crește lizibilitatea și a răspunde mandatelor legislative care stau la baza raportului, „mai degrabă decât unei liste extinse de cerințe și afirmații politice părtinitoare.”
Despre uciderea jurnaliștilor din Gaza
Ea a refuzat să condamne Israelul pentru asasinarea a cinci jurnaliști Al Jazeera în Gaza, inclusiv Anas al-Sharif, redirecționând întrebările către Tel Aviv.
„Israelul a prezentat dovezi că Sharif făcea parte din Hamas și susținea atacul Hamas din 7 octombrie. Ei sunt cei care au dovezile. Ei sunt cei care pot fi contactați și, sperăm, vor discuta cu voi și cu alții care îi contactează”, a afirmat ea.
Ea a lăudat jurnaliștii din zonele de război, acuzând în același timp Hamas că își infiltrează membrii ca jurnaliști în Gaza.
„Vă reamintesc că avem de-a face cu o situație complicată și oribilă. Hamas, istoric, a avut membri care s-au infiltrat în societate, inclusiv pretinzând că sunt jurnaliști. Este un lucru oribil pentru cei dintre voi care sunt dedicați să găsească informații pentru oameni în această situație”, a spus ea.
Întrebată de TRT World despre rolul SUA în urma linșării americanului-palestinian Sayfollah Musallet de către coloniști israelieni ilegali și despre detenția unui alt american, Mohammed Ibrahim, de către Israel, Bruce a răspuns: „Suntem cu siguranță conștienți de aceste cazuri.”
Ea a adăugat: „Nu voi intra în detalii despre acțiunile pe care le discutăm diplomatic, ce negocieri ar putea exista. Și nu există o preocupare mai mare pentru Departamentul de Stat decât siguranța și bunăstarea cetățenilor americani.”
Referitor la viitorul summit al lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, Bruce a declarat că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a discutat cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a pregăti summitul de vineri, iar ambele părți „și-au confirmat angajamentul pentru un eveniment de succes” în timpul unui apel.
Summitul va marca prima întâlnire între președinți ruși și americani în funcție din iunie 2021 și prima vizită a unui președinte rus în Alaska din 1867.
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și aliații europeni și-au exprimat îngrijorarea, Zelenski menționând „victoria personală” a lui Putin în obținerea discuțiilor cu SUA.
Zelenski și-a exprimat temerile că Rusia va face cereri stricte, iar Trump va intermedia un acord care va cere Ucrainei să cedeze teritorii.
Cu toate acestea, Bruce a spus că Trump se află într-o misiune de informare „pentru a afla exact ce este posibil”.
Ea a citat comentariile lui Trump, unde acesta a declarat că va împărtăși orice acord echitabil cu liderii UE și NATO, precum și cu președintele Zelenski, pe care îl va suna primul din respect.
Relațiile SUA-Pakistan
Întrebată dacă întâlnirea dintre șeful armatei pakistaneze Asim Munir și președintele Trump, împreună cu potențialele vânzări de arme către Islamabad, se desfășoară în detrimentul relației lui Trump cu prim-ministrul indian Narendra Modi, Bruce a menționat apelul telefonic al lui Trump cu liderii din ambele părți.
Ea a afirmat că SUA a intermediat un armistițiu între India și Pakistan în timpul conflictului lor de patru zile din mai, declarând că acesta „ar fi putut evolua într-un lucru destul de oribil”.
Pakistanul a recunoscut rolul lui Trump, dar India respinge afirmațiile SUA privind medierea unui armistițiu.
Bruce a menționat relațiile pozitive existente cu ambele națiuni, evidențiind abilitățile diplomatice ale lui Trump în a construi punți între diferențe.
„Aș spune că relația noastră cu ambele națiuni este, așa cum a fost, bună, și acesta este beneficiul de a avea un președinte care cunoaște pe toată lumea, vorbește cu toată lumea, și astfel putem aduce diferențele împreună în acest caz”, a spus ea.
Citată despre Dialogul SUA-Pakistan privind Contraterorismul, Bruce a spus că SUA și Pakistanul „și-au reafirmat angajamentul comun de a combate terorismul în toate formele și manifestările sale” în timpul ultimei runde de discuții de la Islamabad.
„SUA și Pakistanul au discutat modalități de cooperare pentru a contracara amenințările teroriste, și cred că pentru regiune și pentru lume, colaborarea SUA cu ambele națiuni este o veste bună și va promova un viitor benefic în ceea ce privește relațiile noastre”, a adăugat ea.