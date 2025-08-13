Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski consideră că omologul său rus, Vladimir Putin a obținut o „victorie personală” prin invitația de a participa la discuții cu Donald Trump pe teritoriul Statelor Unite, iar această întâlnire a întârziat suplimentar sancțiunile împotriva Moscovei.

„În primul rând, el se va întâlni pe teritoriul SUA, ceea ce consider o victorie personală pentru el. În al doilea rând, iese din izolare pentru că are loc această întâlnire pe teritoriul american. În al treilea rând, prin această întâlnire, el a reușit cumva să amâne sancțiunile”, a declarat Zelenski reporterilor marți.

Zelenski a mai spus că Rusia plănuiește noi atacuri terestre în cel puțin trei zone diferite ale liniei frontului pentru a pune presiune asupra Kievului și a obține concesii.

„Ei se pregătesc pentru o operațiune ofensivă, credem, în trei direcții. Direcțiile principale sunt Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka”, a adăugat liderul ucrainean.