Summitul SUA-Rusia în Alaska este o „victorie personală” pentru liderul de la Kremlin, zice Zelenski
Rusia planifică noi ofensive pe trei părți ale frontului ucrainean, spune președintele Zelenski, adăugând că trupele ruse au avansat până la 10 kilometri în apropierea orașului minier Dobropillea.
Zelenski declară că trupele rusești avansează lângă orașul minier. / TRT World
13 August 2025

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski consideră că omologul său rus, Vladimir Putin a obținut o „victorie personală” prin invitația de a participa la discuții cu Donald Trump pe teritoriul Statelor Unite, iar această întâlnire a întârziat suplimentar sancțiunile împotriva Moscovei.

„În primul rând, el se va întâlni pe teritoriul SUA, ceea ce consider o victorie personală pentru el. În al doilea rând, iese din izolare pentru că are loc această întâlnire pe teritoriul american. În al treilea rând, prin această întâlnire, el a reușit cumva să amâne sancțiunile”, a declarat Zelenski reporterilor marți.

Zelenski a mai spus că Rusia plănuiește noi atacuri terestre în cel puțin trei zone diferite ale liniei frontului pentru a pune presiune asupra Kievului și a obține concesii.

„Ei se pregătesc pentru o operațiune ofensivă, credem, în trei direcții. Direcțiile principale sunt Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka”, a adăugat liderul ucrainean.

„Îi vom distruge”

Zelenski a declarat că trupele ruse au avansat până la 10 kilometri în apropierea orașului minier de cărbune Dobropillea, dar că Kievul îi va „distruge” în curând.

„Unitățile rusești au avansat în adâncime în mai multe puncte. Nu au echipament, doar arme în mâini. Unii au fost deja găsiți, unii distruși, alții luați prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalți și îi vom distruge în viitorul apropiat”, a spus Zelenski.

