Șeful Statului Major al armatei israeliene a aprobat „cadrul principal” pentru un plan operațional de ocupare a Fâșiei Gaza, a anunțat armata miercuri.
Un comunicat militar a precizat că Eyal Zamir a autorizat planul în cadrul unei întâlniri cu Consiliul Statului Major General, reprezentanți ai ISA (agenția de securitate internă a Israelului) și alți comandanți.
„În timpul discuției au fost prezentate acțiunile IDF (armata) de până acum, inclusiv atacul din zona Zeitoun care a început ieri (marți)”, se notează în comunicat.
A fost menționat că „conceptul central al planului pentru următoarele etape în Fâșia Gaza a fost prezentat și aprobat, în conformitate cu directivele conducerii politice”.
Atacuri intense israeliene
Agenția de apărare civilă din Gaza a declarat că atacurile aeriene israeliene asupra orașului Gaza s-au intensificat în ultimele zile, cartierele rezidențiale Zeitoun și Sabra fiind lovite „cu atacuri aeriene foarte puternice care vizează locuințe civile, posibil inclusiv clădiri înalte”.
Planurile guvernului Netanyahu de a extinde războiul din Gaza după mai mult de 22 de luni de lupte au stârnit un val de indignare internațională, precum și opoziție pe plan intern.
Experți sprijiniți de ONU au avertizat asupra unei foamete pe scară largă care se extinde în teritoriu, unde Israelul a redus drastic cantitatea de ajutor umanitar permisă.
Genocidul Israelului în Gaza a ucis cel puțin 61 599 de palestinieni, conform cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza.