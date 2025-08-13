Șeful Statului Major al armatei israeliene a aprobat „cadrul principal” pentru un plan operațional de ocupare a Fâșiei Gaza, a anunțat armata miercuri.

Un comunicat militar a precizat că Eyal Zamir a autorizat planul în cadrul unei întâlniri cu Consiliul Statului Major General, reprezentanți ai ISA (agenția de securitate internă a Israelului) și alți comandanți.

„În timpul discuției au fost prezentate acțiunile IDF (armata) de până acum, inclusiv atacul din zona Zeitoun care a început ieri (marți)”, se notează în comunicat.

A fost menționat că „conceptul central al planului pentru următoarele etape în Fâșia Gaza a fost prezentat și aprobat, în conformitate cu directivele conducerii politice”.

Atacuri intense israeliene