Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat marți Israelul că are îngrijorări serioase în legătură cu rapoartele privind violența sexuală comisă de forțele sale armate și de securitate, conform unui raport consultat de Reuters.

Printre presupusele crime se numără incidente de violență genitală, nuditate forțată îndelungată a prizonierilor și percheziții corporale abuzive și degradante menite să umilească și să servească la interogatorii.

În raportul său anual adresat Consiliului de Securitate al ONU privind violența sexuală legată de conflicte, Guterres a avertizat Israelul că ar putea fi inclus anul viitor pe lista părților „suspectate în mod credibil de comiterea sau responsabilitatea pentru acte de viol sau alte forme de violență sexuală”.

Avertismentul a fost rezultatul „îngrijorărilor semnificative cu privire la anumite forme de violență sexuală care au fost documentate în mod constant de Organizația Națiunilor Unite”, a scris el.

Deoarece Israelul a refuzat accesul observatorilor ONU, a fost „dificil să se facă o determinare definitivă” cu privire la modelele, tendințele și utilizarea sistematică a violenței sexuale de către forțele sale, a spus el, îndemnând guvernul israelian „să ia măsurile necesare pentru a asigura încetarea imediată a tuturor actelor de violență sexuală și să ia și să pună în aplicare angajamente specifice cu termene precise”.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a calificat preocupările drept „acuzații nefondate”.