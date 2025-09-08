Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez a anunțat luni nouă măsuri noi menite să oprească „genocidul din Gaza”.

„Ceea ce face Israelul nu este să se apere, ci să extermine o populație lipsită de apărare”, a declarat Sanchez într-un discurs televizat.

El a precizat că, deși Spania aplică de facto o interdicție asupra exporturilor de arme către Israel încă din 2023, guvernul va legifera acum de urgență o interdicție „permanentă”.

Madridul va interzice, de asemenea, navelor care transportă combustibil către forțele israeliene să utilizeze porturile spaniole. Avioanele, care transportă materiale de apărare, vor fi interzise în spațiul aerian spaniol.

Sanchez a adăugat că persoanele „implicate direct în genocid, în încălcarea drepturilor omului și în crimele de război din Gaza” vor avea interdicție de a intra în Spania.