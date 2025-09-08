Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez a anunțat luni nouă măsuri noi menite să oprească „genocidul din Gaza”.
„Ceea ce face Israelul nu este să se apere, ci să extermine o populație lipsită de apărare”, a declarat Sanchez într-un discurs televizat.
El a precizat că, deși Spania aplică de facto o interdicție asupra exporturilor de arme către Israel încă din 2023, guvernul va legifera acum de urgență o interdicție „permanentă”.
Madridul va interzice, de asemenea, navelor care transportă combustibil către forțele israeliene să utilizeze porturile spaniole. Avioanele, care transportă materiale de apărare, vor fi interzise în spațiul aerian spaniol.
Sanchez a adăugat că persoanele „implicate direct în genocid, în încălcarea drepturilor omului și în crimele de război din Gaza” vor avea interdicție de a intra în Spania.
Alte măsuri includ interzicerea importurilor din coloniile israeliene ilegale din Cisiordania ocupată și Gaza, limitarea serviciilor consulare spaniole pentru cetățenii spanioli care locuiesc în teritoriile ocupate la strictul necesar și creșterea prezenței Spaniei în Rafah cu trupe suplimentare și noi proiecte comune cu Autoritatea Palestiniană pentru a furniza alimente și medicamente.
Spania va majora, de asemenea, contribuția sa către Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații din Palestina în Orientul Apropiat (UNRWA) cu 10 milioane de euro (11,7 milioane de dolari) și va aloca 150 de milioane de euro în ajutor umanitar suplimentar pentru Gaza în 2026.
„Știm că aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a pune capăt crimelor de război, dar sperăm că vor servi pentru a pune presiune pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu și pentru a atenua suferința poporului palestinian”, a spus Sanchez.
„Spania, de una singură, nu poate opri războiul, dar asta nu înseamnă că nu putem încerca.”