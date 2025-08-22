ACTUALITĂȚI
Un cutremur puternic de 7,5 a zguduit sudul Chile. Nivelul de avertizare de tsunami a fost redus
Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific confirmă că riscul de valuri periculoase a trecut.
Un bărbat merge de-a lungul țărmului după anunțul de evacuare preventivă a zonei, în cazul unui tsunami, în Valparaiso, Chile, 30 iulie 2025. / AP
acum 18 ore

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit sudul statului Chile, în Pasajul Drake, joi, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10,8 kilometri, a precizat sursa citată, și a fost resimțit în mai multe orașe din Chile, dar și în Argentina, țara vecină.

Nu au fost raportate imediat pagube materiale.

După cutremur, Serviciul Hidrografic și Oceanografic al Marinei din Chile (SHOA) a emis o avertizare de tsunami și a ordonat evacuarea zonelor de coastă.

Deși inițial seismul a sporit riscul de valuri tsunami periculoase, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a confirmat ulterior că amenințarea a fost redusă, într-un comunicat trimis prin e-mail către Bloomberg.

Se preconizează că valurile care vor ajunge la coastă nu vor depăși 0,3 metri, a adăugat acesta.

Descoperă
