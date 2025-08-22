Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit sudul statului Chile, în Pasajul Drake, joi, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).
Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10,8 kilometri, a precizat sursa citată, și a fost resimțit în mai multe orașe din Chile, dar și în Argentina, țara vecină.
Nu au fost raportate imediat pagube materiale.
După cutremur, Serviciul Hidrografic și Oceanografic al Marinei din Chile (SHOA) a emis o avertizare de tsunami și a ordonat evacuarea zonelor de coastă.
Deși inițial seismul a sporit riscul de valuri tsunami periculoase, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a confirmat ulterior că amenințarea a fost redusă, într-un comunicat trimis prin e-mail către Bloomberg.
Se preconizează că valurile care vor ajunge la coastă nu vor depăși 0,3 metri, a adăugat acesta.