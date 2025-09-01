Cel puțin 610 de persoane au fost ucise și alte 1 300 rănite în urma unui cutremur care a lovit estul Afganistanului duminică seara, a anunțat Ministerul de Interne.

Autoritățile sanitare din Kabul au declarat, însă, că încă verifică cifrele oficiale, în timp ce încearcă să ajungă în zonele izolate.

Anterior, postul public de radio și televiziune al țării, RTA, a raportat că cel puțin 500 de persoane au fost ucise și alte 1 000 rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,0.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) a înregistrat cutremurul la ora 19:17 GMT, localizat la 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime de 8 kilometri.

Un oficial al ministerului a declarat pentru Anadolu că victimele au fost raportate în districtele Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincia Kunar.

El a menționat că cifrele privind numărul morților și al răniților nu sunt definitive, deoarece oficialii încă comunică cu locuitorii din multe zone izolate, iar echipele de ajutor sunt în drum spre acestea.

Drumurile care duc spre Dewa Gul din districtul Sawki și Mazar Dara din districtul Nur Gul au fost blocate din cauza alunecărilor de teren, ceea ce îngreunează accesul echipelor de salvare în zonele afectate, a adăugat el.