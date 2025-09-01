LUME
Un cutremur mortal provoacă distrugeri în provincia Kunar din Afganistan
Autoritățile au declarat că oficialii și locuitorii sunt implicați în eforturile de salvare, cu echipe de sprijin din provinciile centrale și învecinate care se îndreaptă către zonă.
Mai mulți oameni și-au pierdut viața după cutremurul cu magnitudinea de 6,0 grade din estul Afganistanului. / X
1 Septembrie 2025

Cel puțin 610 de persoane au fost ucise și alte 1 300 rănite în urma unui cutremur care a lovit estul Afganistanului duminică seara, a anunțat Ministerul de Interne.

Autoritățile sanitare din Kabul au declarat, însă, că încă verifică cifrele oficiale, în timp ce încearcă să ajungă în zonele izolate.

Anterior, postul public de radio și televiziune al țării, RTA, a raportat că cel puțin 500 de persoane au fost ucise și alte 1 000 rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,0.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) a înregistrat cutremurul la ora 19:17 GMT, localizat la 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime de 8 kilometri.

Un oficial al ministerului a declarat pentru Anadolu că victimele au fost raportate în districtele Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincia Kunar.

El a menționat că cifrele privind numărul morților și al răniților nu sunt definitive, deoarece oficialii încă comunică cu locuitorii din multe zone izolate, iar echipele de ajutor sunt în drum spre acestea.

Drumurile care duc spre Dewa Gul din districtul Sawki și Mazar Dara din districtul Nur Gul au fost blocate din cauza alunecărilor de teren, ceea ce îngreunează accesul echipelor de salvare în zonele afectate, a adăugat el.

Localnicii au descris acest cutremur ca fiind unul dintre cele mai puternice care au lovit țara.

Purtătorul de cuvânt al administrației interimare din Afganistan, Zabihullah Mujahid, a confirmat că cutremurul a provocat victime.

„Din păcate, cutremurul din această seară a cauzat pierderi de vieți omenești și pagube materiale în unele dintre provinciile noastre estice”, a scris el pe X.

Mujahid a declarat că oficialii locali și locuitorii sunt implicați în eforturile de salvare, iar echipele de sprijin din provinciile centrale și apropiate se îndreaptă spre zonă.

„Toate resursele disponibile vor fi utilizate pentru a salva vieți”, a adăugat el.

Cel puțin alte două cutremure cu magnitudinea de 5,2 s-au produs în aceeași zonă după primul, potrivit USGS.

