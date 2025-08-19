Incendiile de vegetație au mistuit alte 30.000 de hectare de teren în vestul Spaniei în mai puțin de 24 de ore, conform datelor satelitare publicate marți, ridicând totalul suprafeței arse în acest an la 373.000 de hectare — cel mai grav sezon de incendii de când au început înregistrările în 2006.

Devastarea a depășit bilanțul din 2022, când au fost arse 306.000 de hectare, majoritatea distrugerilor fiind cauzate de incendii masive care au ars mai mult de o săptămână în provinciile Zamora și Leon din nord-vest, în provincia Ourense din Galicia și în Caceres, regiunea Extremadura.

Mii de persoane evacuate

Mii de locuitori au fost evacuați din zeci de sate, în timp ce drumuri principale rămân închise, iar legăturile feroviare dintre Madrid și Galicia sunt suspendate. Premierul Pedro Sanchez era așteptat să viziteze marți cele mai afectate zone din Zamora și Caceres.

Oficialii au avertizat că incendiile sunt departe de a fi stinse, dar sfârșitul unui val de căldură de 16 zile a adus o oarecare ușurare. Temperaturile maxime au scăzut cu 10–12°C, iar umiditatea a crescut, creând condiții mai favorabile pentru pompieri, a declarat Nicanor Sen, reprezentantul guvernului central în Castilia și Leon.