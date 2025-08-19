Incendiile de vegetație au mistuit alte 30.000 de hectare de teren în vestul Spaniei în mai puțin de 24 de ore, conform datelor satelitare publicate marți, ridicând totalul suprafeței arse în acest an la 373.000 de hectare — cel mai grav sezon de incendii de când au început înregistrările în 2006.
Devastarea a depășit bilanțul din 2022, când au fost arse 306.000 de hectare, majoritatea distrugerilor fiind cauzate de incendii masive care au ars mai mult de o săptămână în provinciile Zamora și Leon din nord-vest, în provincia Ourense din Galicia și în Caceres, regiunea Extremadura.
Mii de persoane evacuate
Mii de locuitori au fost evacuați din zeci de sate, în timp ce drumuri principale rămân închise, iar legăturile feroviare dintre Madrid și Galicia sunt suspendate. Premierul Pedro Sanchez era așteptat să viziteze marți cele mai afectate zone din Zamora și Caceres.
Oficialii au avertizat că incendiile sunt departe de a fi stinse, dar sfârșitul unui val de căldură de 16 zile a adus o oarecare ușurare. Temperaturile maxime au scăzut cu 10–12°C, iar umiditatea a crescut, creând condiții mai favorabile pentru pompieri, a declarat Nicanor Sen, reprezentantul guvernului central în Castilia și Leon.
„Aceste schimbări facilitează și îmbunătățesc condițiile pentru a câștiga controlul asupra incendiilor”, a spus el pentru postul public TVE.
Un pompier decedat, doi răniți în Portugalia
Peste graniță, în Portugalia, criza incendiilor a avut, de asemenea, un impact mortal. Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a declarat că un pompier a murit duminică într-un accident rutier care a lăsat doi colegi grav răniți, iar un fost primar din orașul estic Guarda a fost ucis vineri în timp ce încerca să stingă un incendiu.
Portugalia a mobilizat aproximativ 2.000 de pompieri în nordul și centrul țării, jumătate dintre aceștia fiind concentrați în jurul orașului grav afectat Arbanil.
Până acum, în acest an, 216.000 de hectare de teren au fost distruse de incendii de vegetație în Portugalia.