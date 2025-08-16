Comitetul Prezidențial Superior pentru Afacerile Bisericii din Palestina a acuzat Israelul de desfășurarea unui atac „fără precedent” asupra bisericilor din teritoriile palestiniene ocupate, descriindu-l ca parte a unei campanii sistematice de eradicare a prezenței creștine.
Comitetul a menționat „un atac direct asupra Patriarhiei Ortodoxe din Ierusalim” ca exemplu principal al ceea ce a numit o escaladare a atacurilor asupra bisericilor din oraș.
„Aceste acțiuni fac parte dintr-o politică sistematică menită să demonteze prezența creștină autentică din Palestina și să priveze acest pământ de instituțiile sale religioase istorice,” a declarat comitetul joi.
Comitetul a afirmat că autoritățile de ocupație israeliene au înghețat conturile bancare ale Patriarhiei și au impus „taxe împovărătoare și nedrepte” asupra proprietăților acesteia.
„Astfel de măsuri amenință grav capacitatea Bisericii de a oferi servicii spirituale, umanitare și comunitare, constituind o încălcare flagrantă a statutului quo istoric și o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor obligatorii”, a scris Ramzi Khouri, membru al Comitetului Executiv al OLP și șef al comitetului, într-o scrisoare adresată ierarhilor bisericești din întreaga lume.
Declarația a subliniat că „atacul depășește strangularea financiară,” indicând extinderea coloniilor israeliene pe terenuri aparținând Bisericii Ortodoxe în jurul Mănăstirii Sfântului Gherasim de lângă Ierihon.
„În ultimii doi ani, au fost înființate noi avanposturi ilegale de colonizare în zona Ierihonului, reprezentând o amenințare directă la adresa caracterului său istoric și sacru și făcând parte dintr-un plan mai amplu de a șterge identitatea creștină și istorică a Palestinei,” se arată în declarație.
Comitetul a avertizat că aceste acțiuni fac parte dintr-o politică mai largă de ocupație menită să „schimbe identitatea Ierusalimului, să șteargă caracterul său religios și cultural și, în cele din urmă, să elimine prezența palestiniană în oraș.”
Acesta a făcut apel la biserici și instituții creștine din întreaga lume să ia „măsuri politice, juridice și mediatice imediate pentru a opri aceste încălcări și pentru a apăra libertatea Bisericii de a-și îndeplini misiunea spirituală și umanitară.”
„Protejarea bisericilor din Palestina este o responsabilitate colectivă și o datorie istorică,” a subliniat comitetul.
În ultimii ani, bisericile din Ierusalimul de Est ocupat s-au confruntat cu cereri tot mai mari din partea Israelului de a plăti taxe și acuză autoritățile că permit grupurilor de coloniști să preia proprietăți deținute de biserici, inclusiv în zona Bab al-Khalil din Orașul Vechi.