Comitetul Prezidențial Superior pentru Afacerile Bisericii din Palestina a acuzat Israelul de desfășurarea unui atac „fără precedent” asupra bisericilor din teritoriile palestiniene ocupate, descriindu-l ca parte a unei campanii sistematice de eradicare a prezenței creștine.

Comitetul a menționat „un atac direct asupra Patriarhiei Ortodoxe din Ierusalim” ca exemplu principal al ceea ce a numit o escaladare a atacurilor asupra bisericilor din oraș.

„Aceste acțiuni fac parte dintr-o politică sistematică menită să demonteze prezența creștină autentică din Palestina și să priveze acest pământ de instituțiile sale religioase istorice,” a declarat comitetul joi.

Comitetul a afirmat că autoritățile de ocupație israeliene au înghețat conturile bancare ale Patriarhiei și au impus „taxe împovărătoare și nedrepte” asupra proprietăților acesteia.

„Astfel de măsuri amenință grav capacitatea Bisericii de a oferi servicii spirituale, umanitare și comunitare, constituind o încălcare flagrantă a statutului quo istoric și o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor obligatorii”, a scris Ramzi Khouri, membru al Comitetului Executiv al OLP și șef al comitetului, într-o scrisoare adresată ierarhilor bisericești din întreaga lume.

Declarația a subliniat că „atacul depășește strangularea financiară,” indicând extinderea coloniilor israeliene pe terenuri aparținând Bisericii Ortodoxe în jurul Mănăstirii Sfântului Gherasim de lângă Ierihon.