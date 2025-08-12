Un băiețel palestinian de 5 ani a murit de foame din cauza lipsei de alimente și suplimente nutritive, pe fondul blocadei impuse de Israel din luna martie, conform unor surse medicale.

O sursă de la Spitalul Nasser din sudul Gazei a declarat pentru Agenția Anadolu că Muhammad Zakaria Khudr, care avea o dizabilitate fizică, a ajuns să cântărească doar 3 kilograme înainte de a deceda luni, greutatea sa scăzând de la 12 kilograme.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată corpul emaciat al băiatului, cu coastele vizibile. Tatăl său a declarat că pierderea în greutate și moartea lui Muhammad au fost cauzate de lipsa laptelui și a alimentelor.

Spitalele din Gaza continuă să raporteze decese legate de înfometarea forțată, în timp ce Israelul a început să permită transporturi extrem de limitate de bunuri și ajutoare umanitare în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Biroul de presă din Gaza a declarat duminică că Israelul a permis intrarea a 1 210 de camioane de ajutoare în teritoriu pe parcursul a 14 zile, acoperind doar 14% din cele aproximativ 8 400 de camioane necesare în această perioadă pentru a combate foametea.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat luni că numărul deceselor cauzate de înfometare a crescut la 222, inclusiv 101 copii, după ce alți cinci palestinieni au murit în ultimele 24 de ore.

Programul Alimentar Mondial a declarat că o treime din populație a rămas zile întregi fără hrană, descriind situația drept „fără precedent” în ceea ce privește nivelurile de foame și disperare.