Un băiețel palestinian de 5 ani a murit de foame din cauza lipsei de alimente și suplimente nutritive, pe fondul blocadei impuse de Israel din luna martie, conform unor surse medicale.
O sursă de la Spitalul Nasser din sudul Gazei a declarat pentru Agenția Anadolu că Muhammad Zakaria Khudr, care avea o dizabilitate fizică, a ajuns să cântărească doar 3 kilograme înainte de a deceda luni, greutatea sa scăzând de la 12 kilograme.
Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată corpul emaciat al băiatului, cu coastele vizibile. Tatăl său a declarat că pierderea în greutate și moartea lui Muhammad au fost cauzate de lipsa laptelui și a alimentelor.
Spitalele din Gaza continuă să raporteze decese legate de înfometarea forțată, în timp ce Israelul a început să permită transporturi extrem de limitate de bunuri și ajutoare umanitare în urmă cu aproximativ două săptămâni.
Biroul de presă din Gaza a declarat duminică că Israelul a permis intrarea a 1 210 de camioane de ajutoare în teritoriu pe parcursul a 14 zile, acoperind doar 14% din cele aproximativ 8 400 de camioane necesare în această perioadă pentru a combate foametea.
Ministerul Sănătății din Gaza a raportat luni că numărul deceselor cauzate de înfometare a crescut la 222, inclusiv 101 copii, după ce alți cinci palestinieni au murit în ultimele 24 de ore.
Programul Alimentar Mondial a declarat că o treime din populație a rămas zile întregi fără hrană, descriind situația drept „fără precedent” în ceea ce privește nivelurile de foame și disperare.
Genocidul Israelului în Gaza
Israelul a ucis peste 61 500 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în masacrul său din Gaza asediată.
Se crede că aproximativ 11 000 de palestinieni sunt îngropați sub dărâmăturile caselor distruse, conform agenției oficiale de știri palestiniene WAFA.
Experții, însă, susțin că numărul real al deceselor depășește semnificativ cifrele raportate de autoritățile din Gaza, estimând că ar putea fi în jur de 200 000.
De-a lungul genocidului Israelul a transformat cea mai mare parte a enclavei asediate în ruine și a deplasat practic întreaga populație.
În noiembrie anul trecut Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și fostului său ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său împotriva palestinienilor din enclava asediată.