Lisa Cook, numită în funcția de guvernator al Rezervei Federale (Fed) în 2022, a respins încercarea fără precedent a președintelui american Donald Trump de a o demite, afirmând că acesta nu are autoritatea legală pentru o astfel de intervenție împotriva unui membru al băncii centrale independente a SUA.

„Nu voi demisiona”, a declarat Cook, prima femeie de culoare care servește în consiliul de administrație al băncii centrale, într-o declarație făcută marți și transmisă agenției de presă AFP de către avocatul său, Abbe Lowell.

„Președintele Trump a pretins că m-a concediat pentru un motiv întemeiat, deși nu există un astfel de motiv conform legii, iar el nu are autoritatea să facă acest lucru”, a adăugat ea.

După ce a cerut demisia ei săptămâna trecută, Trump a postat luni seara o scrisoare pe platforma sa Truth Social, pretinzând că a concediat-o pe Cook „cu efect imediat”.

Decizia cita acuzații de declarații false în legătură cu contractele sale ipotecare, susținând că „există motive suficiente pentru a o elimina din funcție”.

Lowell a promis să „ia toate măsurile necesare pentru a împiedica acțiunea ilegală a lui Trump”.

Disputa juridică potențială ar putea reprezenta un nou test al puterilor prezidențiale în timpul noului mandat al lui Trump, republicanul în vârstă de 79 de ani — sprijinit de loialiști din întregul guvern — mișcându-se agresiv pentru a-și exercita autoritatea executivă.

Majoritatea conservatoare a Curții Supreme i-a permis recent lui Trump să concedieze membri ai altor consilii guvernamentale independente, dar a creat în mod notabil o excepție pentru Fed în decizia sa.

Legea federală prevede că oficialii Fed pot fi înlăturați doar „pentru un motiv întemeiat”, ceea ce ar putea fi interpretat ca fiind o abatere gravă sau neglijarea îndatoririlor.

În anunțul său privind demiterea lui Cook, Trump a făcut referire la o sesizare penală datată 15 august din partea directorului Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor — un aliat fidel al lui Trump — către procurorul general al SUA.

Sesizarea, a spus Trump, oferea „motive suficiente” pentru a crede că Cook ar fi făcut „declarații false” în unul sau mai multe contracte ipotecare.