Lisa Cook, numită în funcția de guvernator al Rezervei Federale (Fed) în 2022, a respins încercarea fără precedent a președintelui american Donald Trump de a o demite, afirmând că acesta nu are autoritatea legală pentru o astfel de intervenție împotriva unui membru al băncii centrale independente a SUA.
„Nu voi demisiona”, a declarat Cook, prima femeie de culoare care servește în consiliul de administrație al băncii centrale, într-o declarație făcută marți și transmisă agenției de presă AFP de către avocatul său, Abbe Lowell.
„Președintele Trump a pretins că m-a concediat pentru un motiv întemeiat, deși nu există un astfel de motiv conform legii, iar el nu are autoritatea să facă acest lucru”, a adăugat ea.
După ce a cerut demisia ei săptămâna trecută, Trump a postat luni seara o scrisoare pe platforma sa Truth Social, pretinzând că a concediat-o pe Cook „cu efect imediat”.
Decizia cita acuzații de declarații false în legătură cu contractele sale ipotecare, susținând că „există motive suficiente pentru a o elimina din funcție”.
Lowell a promis să „ia toate măsurile necesare pentru a împiedica acțiunea ilegală a lui Trump”.
Disputa juridică potențială ar putea reprezenta un nou test al puterilor prezidențiale în timpul noului mandat al lui Trump, republicanul în vârstă de 79 de ani — sprijinit de loialiști din întregul guvern — mișcându-se agresiv pentru a-și exercita autoritatea executivă.
Majoritatea conservatoare a Curții Supreme i-a permis recent lui Trump să concedieze membri ai altor consilii guvernamentale independente, dar a creat în mod notabil o excepție pentru Fed în decizia sa.
Legea federală prevede că oficialii Fed pot fi înlăturați doar „pentru un motiv întemeiat”, ceea ce ar putea fi interpretat ca fiind o abatere gravă sau neglijarea îndatoririlor.
În anunțul său privind demiterea lui Cook, Trump a făcut referire la o sesizare penală datată 15 august din partea directorului Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor — un aliat fidel al lui Trump — către procurorul general al SUA.
Sesizarea, a spus Trump, oferea „motive suficiente” pentru a crede că Cook ar fi făcut „declarații false” în unul sau mai multe contracte ipotecare.
Una dintre presupusele declarații false era că Cook ar fi susținut că are două reședințe principale, una în Michigan și alta în Georgia.
Cook nu a fost acuzată de nicio infracțiune, iar presupusele declarații false au avut loc înainte ca ea să ocupe funcția actuală.
La începutul acestei luni, Cook a declarat într-un comunicat că nu are „nicio intenție de a fi intimidată să demisioneze”, dar că va lua în serios întrebările legate de istoricul său financiar.
Conflictul Trump-Powell
Fed nu a răspuns imediat întrebărilor presei.
În scrisoarea sa de luni, Trump a declarat: „Cel puțin, comportamentul în cauză demonstrează un tip de neglijență gravă în tranzacțiile financiare, care pune sub semnul întrebării competența și încrederea dumneavoastră ca reglementator financiar.”
Senatoarea Elizabeth Warren, democrata de top din Comitetul Bancar al Senatului, a numit acțiunea lui Trump „o încercare autoritară de a acapara puterea, care încalcă flagrant Legea Rezervei Federale”.
Ea a adăugat într-o declarație că acest lucru „trebuie anulat în instanță.”
Trump a intensificat presiunea asupra Fed în acest an, criticându-l în mod repetat pe șeful acesteia, Jerome Powell, pentru că nu a redus ratele dobânzilor mai devreme, în ciuda datelor favorabile privind inflația.
Factorii de decizie ai Fed au fost precauți în reducerea ratelor, monitorizând efectele tarifelor impuse de Trump asupra prețurilor.
Trump nu și-a ascuns disprețul față de Powell, pe care l-a numit „prost” și „idiot.”