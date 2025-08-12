Președintele Chinei Xi Jinping i-a spus omologului său brazilian Luiz Inácio Lula da Silva în cadrul unei convorbiri telefonice de marți că cele două țări ar putea oferi un exemplu de „autosuficiență”, susține agenția de presă de stat.

Cei doi lideri au încercat în ultimele luni să își prezinte țările drept apărători fermi ai sistemului comercial multilateral, în contrast evident cu politica comercială a președintelui american Donald Trump.

Xi a declarat că China va „colabora cu Brazilia pentru a da un exemplu de unitate și autosuficiență între marile țări din Sudul Global” și pentru a „construi împreună o lume mai justă și o planetă mai sustenabilă”, potrivit agenției de știri de stat Xinhua.

De asemenea, Xi a subliniat că „toate țările ar trebui să se unească și să se opună ferm unilateralismului și protecționismului”, conform Xinhua — o referire subtilă la tarifele impuse de SUA.