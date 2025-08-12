POLITICĂ
2 min de citire
China și Brazilia pot fi modele de „autosuficiență” pentru țările din Sudul Global, spune Xi
Toate țările ar trebui să se unească și să se opună ferm unilateralismului și protecționismului, spune președintele chinez.
Lula și Xi au abordat o serie de subiecte, inclusiv războiul din Ucraina și combaterea crizei climatice. / Reuters
acum 19 ore

Președintele Chinei Xi Jinping i-a spus omologului său brazilian Luiz Inácio Lula da Silva în cadrul unei convorbiri telefonice de marți că cele două țări ar putea oferi un exemplu de „autosuficiență”, susține agenția de presă de stat.

Cei doi lideri au încercat în ultimele luni să își prezinte țările drept apărători fermi ai sistemului comercial multilateral, în contrast evident cu politica comercială a președintelui american Donald Trump.

Xi a declarat că China va „colabora cu Brazilia pentru a da un exemplu de unitate și autosuficiență între marile țări din Sudul Global” și pentru a „construi împreună o lume mai justă și o planetă mai sustenabilă”, potrivit agenției de știri de stat Xinhua.

De asemenea, Xi a subliniat că „toate țările ar trebui să se unească și să se opună ferm unilateralismului și protecționismului”, conform Xinhua — o referire subtilă la tarifele impuse de SUA.

Un comunicat al președinției braziliene a precizat că discuția telefonică a durat aproximativ o oră, timp în care Lula și Xi au abordat o serie de subiecte, inclusiv războiul din Ucraina și combaterea crizei climatice.

„Ambii au fost de acord cu rolul G20 și BRICS în apărarea multilateralismului”, se arată în comunicat.

Liderii s-au angajat, de asemenea, să extindă cooperarea dintre cele două țări în sectoare precum sănătatea, petrolul și gazele, economia digitală și sateliții, potrivit comunicatului.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Lula a anunțat săptămâna trecută că intenționează să poarte discuții cu liderii Indiei și Chinei pentru a analiza un răspuns coordonat la tarifele americane.

