Președintele SUA, Donald Trump l-a amenințat pe omologul său rus, Vladimir Putin cu „consecințe foarte grave” dacă acesta nu este de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul viitorului lor summit din Alaska.

Întrebat miercuri dacă Rusia va suporta repercusiuni în cazul în care Putin nu este de acord să încheie conflictul, Trump a răspuns pozitiv.

„Vor avea de-a face cu consecințe foarte serioase”, a declarat el în timpul unui discurs la Kennedy Center din Washington, DC.

Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Trump a participat la o întâlnire online cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și alți lideri europeni, întâlnire pe care președintele american a descris-o drept „foarte bună”.

A doua întâlnire