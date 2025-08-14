POLITICĂ
2 min de citire
Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă nu acceptă să încheie războiul din Ucraina
Trump afirmă că summitul din Alaska va fi probabil urmat de o altă întâlnire trilaterală între el, Putin și Zelenski.
Trump urmează să se întâlnească cu Putin pentru prima dată în al doilea mandat, în Alaska. / Reuters
14 August 2025

Președintele SUA, Donald Trump l-a amenințat pe omologul său rus, Vladimir Putin cu „consecințe foarte grave” dacă acesta nu este de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul viitorului lor summit din Alaska.

Întrebat miercuri dacă Rusia va suporta repercusiuni în cazul în care Putin nu este de acord să încheie conflictul, Trump a răspuns pozitiv.

„Vor avea de-a face cu consecințe foarte serioase”, a declarat el în timpul unui discurs la Kennedy Center din Washington, DC.

Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Trump a participat la o întâlnire online cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și alți lideri europeni, întâlnire pe care președintele american a descris-o drept „foarte bună”.

A doua întâlnire

Recomandări

Comentariile vin în contextul în care președintele se pregătește să se întâlnească cu Putin pentru prima dată în al doilea său mandat. Trump a declarat că summitul față în față, programat să aibă loc în cel mai populat oraș din Alaska, Anchorage, ar putea duce la organizarea unui summit trilateral cu Putin, Zelenski și el însuși.

„Există o șansă foarte mare să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima, pentru că prima este, practic, să aflu unde suntem și ce facem”, a spus el.

„Dacă prima întâlnire decurge bine, vom avea rapid o a doua. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat, și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă ei doresc acest lucru”, a adăugat el.

Trump a spus că, deși „anumite lucruri grozave” pot fi realizate în timpul summitului de vineri, acesta este în mare parte destinat „pregătirii terenului” pentru o întâlnire trilaterală ulterioară, despre care a recunoscut că s-ar putea să nu aibă loc în viitorul apropiat.

„S-ar putea să nu existe o a doua întâlnire, pentru că, dacă simt că nu este potrivit să o avem, deoarece nu am primit răspunsurile de care avem nevoie, atunci nu vom avea o a doua întâlnire”, a concluzionat el.

