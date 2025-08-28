India și Pakistan, care s-au bombardat reciproc cu rachete și proiectile în luna mai a acestui an, rareori sunt de acord în privința aspectelor internaționale.

De aceea, a fost surprinzător când ambii vecini, înarmați nuclear, au emis miercuri declarații prin care condamnau uciderea jurnaliștilor în Gaza de către Israel, descriind-o drept „odiosă” și „șocantă”.

Islamabad și New Delhi au emis comunicate de presă separate ca reacție la atacul Israelului de luni asupra Complexului Medical Nasser din Khan Younis, în sudul Gazei, care a ucis cel puțin 47 de palestinieni, inclusiv șase jurnaliști, provocând indignare la nivel global.

Ministerul de Externe al Pakistanului a descris atacul drept „de neconceput și odios” și a declarat că țintirea continuă a civililor și jurnaliștilor reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, precum și a libertății presei.

Pakistanul și-a reiterat apelul către comunitatea internațională de a „trage Israelul la răspundere pentru astfel de crime groaznice și de a lua măsuri concrete pentru a pune capăt impunității Israelului”, se arată în declarație.

India a declarat, de asemenea, că uciderea jurnaliștilor în Gaza este „șocantă și profund regretabilă”, condamnând pierderea de vieți omenești în rândul civililor în conflict.