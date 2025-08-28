ACTUALITĂȚI
Israel a ucis mai mulți jurnaliști în doi ani decât orice alt conflict în lume din ultima perioadă.
Echipamentul folosit de un jurnalist ucis în atacul de luni al Israelului asupra Complexului Medical Nasser. / Reuters
28 August 2025

India și Pakistan, care s-au bombardat reciproc cu rachete și proiectile în luna mai a acestui an, rareori sunt de acord în privința aspectelor internaționale.

De aceea, a fost surprinzător când ambii vecini, înarmați nuclear, au emis miercuri declarații prin care condamnau uciderea jurnaliștilor în Gaza de către Israel, descriind-o drept „odiosă” și „șocantă”.

Islamabad și New Delhi au emis comunicate de presă separate ca reacție la atacul Israelului de luni asupra Complexului Medical Nasser din Khan Younis, în sudul Gazei, care a ucis cel puțin 47 de palestinieni, inclusiv șase jurnaliști, provocând indignare la nivel global.

Ministerul de Externe al Pakistanului a descris atacul drept „de neconceput și odios” și a declarat că țintirea continuă a civililor și jurnaliștilor reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, precum și a libertății presei.

Pakistanul și-a reiterat apelul către comunitatea internațională de a „trage Israelul la răspundere pentru astfel de crime groaznice și de a lua măsuri concrete pentru a pune capăt impunității Israelului”, se arată în declarație.

India a declarat, de asemenea, că uciderea jurnaliștilor în Gaza este „șocantă și profund regretabilă”, condamnând pierderea de vieți omenești în rândul civililor în conflict.

Recomandări

„Uciderea jurnaliștilor este șocantă și profund regretabilă. India a condamnat întotdeauna pierderea de vieți civile în conflicte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal, într-un comunicat.

El a adăugat: „Înțelegem că autoritățile israeliene au inițiat deja o investigație.”

Criticii susțin că India, sub conducerea prim-ministrului Narendra Modi, s-a apropiat mai mult de Israel, în ciuda sprijinului istoric al țării pentru palestinieni și soluția celor două state.

Modi a fost, de asemenea, printre primii lideri care au condamnat atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Mesajul său pe Twitter, care a etichetat gruparea Hamas drept „teroriști”, a marcat o schimbare față de politica Indiei, care nu desemnase oficial grupul de rezistență palestinian drept organizație teroristă.

Noile victime din rândul personalului media din Gaza au ridicat numărul jurnaliștilor palestinieni uciși în atacurile israeliene de la începutul lunii octombrie 2023 la 246.

Israelul a ucis mai mulți jurnaliști în doi ani decât orice alt conflict în lume din ultima perioadă.

