Israel ia în considerare reducerea furnizării de apă în nordul Fâșiei Gaza pentru a împinge forțat palestinienii spre sud
Israel ia în considerare reducerea aprovizionării cu apă în nordul Fâșiei Gaza pentru a-i împinge pe palestinieni spre sud. / AP
acum 18 ore

Israel ia în considerare reducerea furnizării apei în nordul Fâșiei Gaza, în timp ce repară conductele din sud, ca parte a unui plan mai amplu de a forța palestinienii să părăsească orașul Gaza, potrivit radiodifuzorului public al țării.

KAN a raportat că guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu analizează posibilitatea reducerii cantității de apă trimisă în nord, în timp ce lucrează la repararea a două conducte directe către sudul Fâșiei Gaza.

Această mișcare vine în contextul în care Israelul este acuzat de utilizarea apei ca armă în cadrul genocidului comis în Fâșia Gaza, alături de înfometarea forțată și restricțiile asupra ajutorului umanitar.

Din ianuarie, Israelul a întrerupt furnizarea de apă din partea companiei naționale israeliene de apă Mekorot, una dintre ultimele surse rămase care alimentau enclava, conform Biroului de Presă al Guvernului din Gaza.

Pe 9 martie, armata israeliană a întrerupt și ultima linie de alimentare cu energie electrică, care alimenta uzina centrală de desalinizare din sudul Deir al Balah, oprind producția pe scară largă de apă potabilă și agravând criza.

Miercuri, ministrul apărării, Israel Katz a aprobat un plan militar numit Operațiunea Carele lui Ghedeon 2, pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, în ciuda eforturilor de mediere în curs și a acceptării de către Hamas a unei propuneri de încetare a focului.

Cabinetul de război al Israelului a aprobat la începutul acestei luni planul etapizat al lui Netanyahu de reocupare a întregii Fâșii Gaza.

Prima etapă presupune preluarea controlului asupra orașului Gaza prin strămutarea celor aproximativ 1 milion de locuitori ai acestuia către sud, înconjurarea orașului și efectuarea de raiduri în zonele rezidențiale.

A doua etapă include ocuparea taberelor de refugiați din centrul Gazei, multe dintre acestea fiind deja afectate de distrugeri pe scară largă.

Conform planului, peste 800.000 de palestinieni ar urma să fie transferați în așa-numitele „zone umanitare” din sud, unde vor fi înființate adăposturi, spitale de campanie și infrastructură pentru apă.

Se estimează că pregătirile vor fi finalizate în termen de trei săptămâni.

