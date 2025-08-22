Israel ia în considerare reducerea furnizării apei în nordul Fâșiei Gaza, în timp ce repară conductele din sud, ca parte a unui plan mai amplu de a forța palestinienii să părăsească orașul Gaza, potrivit radiodifuzorului public al țării.

KAN a raportat că guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu analizează posibilitatea reducerii cantității de apă trimisă în nord, în timp ce lucrează la repararea a două conducte directe către sudul Fâșiei Gaza.

Această mișcare vine în contextul în care Israelul este acuzat de utilizarea apei ca armă în cadrul genocidului comis în Fâșia Gaza, alături de înfometarea forțată și restricțiile asupra ajutorului umanitar.

Din ianuarie, Israelul a întrerupt furnizarea de apă din partea companiei naționale israeliene de apă Mekorot, una dintre ultimele surse rămase care alimentau enclava, conform Biroului de Presă al Guvernului din Gaza.

Pe 9 martie, armata israeliană a întrerupt și ultima linie de alimentare cu energie electrică, care alimenta uzina centrală de desalinizare din sudul Deir al Balah, oprind producția pe scară largă de apă potabilă și agravând criza.

Miercuri, ministrul apărării, Israel Katz a aprobat un plan militar numit Operațiunea Carele lui Ghedeon 2, pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, în ciuda eforturilor de mediere în curs și a acceptării de către Hamas a unei propuneri de încetare a focului.