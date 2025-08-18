Un grup de lideri europeni de rang înalt și secretarul general al NATO vor călători luni la Washington pentru a participa la discuțiile pe tema Ucrainei alături de președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte sunt așteptați să participe la întâlnire.
Guvernul german a declarat că această vizită va servi drept un „schimb de informații” în urma întâlnirii recente dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
„Cancelarul Merz va discuta despre eforturile actuale de pace cu șefii de stat și de guvern și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord de pace rapid,” a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat.
El a adăugat că discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale, sprijinul pentru apărarea Ucrainei și menținerea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.
La Helsinki, președinția finlandeză a confirmat participarea lui Stubb la ceea ce a numit „o întâlnire pentru pace în Ucraina.”
Von der Leyen, pe de altă parte, a declarat pe platforma americană de socializare X că, după ce l-a găzduit pe Zelenski la Bruxelles duminică și a participat la o conferință a Coaliției celor dispuși, va călători la Washington la cererea lui Zelenski pentru a se alătura discuțiilor de la Casa Albă.
Palatul Elysee și agenția italiană de știri ANSA au confirmat separat participarea lui Macron și, respectiv, a lui Meloni. Între timp, participarea lui Rutte a fost anunțată de alianță.
Un comunicat al Downing Street a confirmat, de asemenea, că prim-ministrul britanic Keir Starmer va participa la discuțiile SUA-Ucraina.
În cadrul întâlnirii ce va avea loc luni, Starmer, alături de alți parteneri europeni, „este pregătit să sprijine această nouă etapă a discuțiilor și va reafirma că sprijinul său pentru Ucraina va continua atât timp cât va fi necesar,” se notează în comunicat.
Trump și Putin au avut vineri o întâlnire cu ușile închise de trei ore, liderul rus declarând că au ajuns la o „înțelegere.”
Trump, la rândul său, a declarat după întâlnire că acum depinde de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de liderii europeni „să ducă treaba la bun sfârșit”.
„S-au convenit multe puncte, nu sunt atât de multe, știți, unul sau două aspecte destul de semnificative, dar cred că pot fi rezolvate,” a spus Trump într-un interviu pentru Fox News după întâlnirea sa istorică cu Putin în Alaska.
„Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să finalizeze lucrurile. Și aș spune, de asemenea, că națiunile europene trebuie să se implice puțin, dar depinde de președintele Zelenski,” a adăugat el.