Un grup de lideri europeni de rang înalt și secretarul general al NATO vor călători luni la Washington pentru a participa la discuțiile pe tema Ucrainei alături de președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte sunt așteptați să participe la întâlnire.

Guvernul german a declarat că această vizită va servi drept un „schimb de informații” în urma întâlnirii recente dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

„Cancelarul Merz va discuta despre eforturile actuale de pace cu șefii de stat și de guvern și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord de pace rapid,” a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat.

El a adăugat că discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale, sprijinul pentru apărarea Ucrainei și menținerea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.

La Helsinki, președinția finlandeză a confirmat participarea lui Stubb la ceea ce a numit „o întâlnire pentru pace în Ucraina.”

Von der Leyen, pe de altă parte, a declarat pe platforma americană de socializare X că, după ce l-a găzduit pe Zelenski la Bruxelles duminică și a participat la o conferință a Coaliției celor dispuși, va călători la Washington la cererea lui Zelenski pentru a se alătura discuțiilor de la Casa Albă.

Palatul Elysee și agenția italiană de știri ANSA au confirmat separat participarea lui Macron și, respectiv, a lui Meloni. Între timp, participarea lui Rutte a fost anunțată de alianță.