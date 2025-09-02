Forțele ocupante israeliene au lansat o campanie de arestări pe scară largă, reținând rezidenți palestinieni din orașele Cisiordaniei ocupate, inclusiv primarul din Hebron, conform unei declarații oficiale.
Marți, martorii au declarat pentru agenția Anadolu că armata israeliană a reținut 13 persoane în provincia Nablus, aflată în nordul Cisiordaniei ocupate.
Un palestinian a fost spitalizat după ce a fost agresat și bătut de forțele armate în satul Kafr Qalil din Nablus, au adăugat martorii.
Alte două persoane au fost reținute în orașul Qalqilya din nord și încă una în Ramallah, situat în centrul Cisiordaniei, conform surselor locale.
Municipalitatea Hebron a declarat într-un comunicat că primarul Tayseer Abu Sneineh a fost arestat în zori, după ce forțe armate numeroase i-au luat cu asalt locuința și i-au distrus bunurile.
„Acest atac brutal nu vizează doar primarul, ci și voința locuitorilor din Hebron și instituțiile lor alese, constituind un atac flagrant asupra procesului democratic și asupra dreptului poporului nostru de a-și gestiona afacerile și de a-și servi orașul cu libertate și demnitate”, a declarat municipalitatea într-un comunicat.
Consiliul municipal a acuzat autoritățile israeliene de arestarea lui Abu Sneineh și a cerut organizațiilor internaționale pentru drepturile omului „să-și asume responsabilitățile legale și morale pentru a exercita presiuni asupra Israelului în vederea eliberării imediate a primarului și pentru a pune capăt încălcărilor tot mai frecvente împotriva liderilor și cetățenilor orașului”.
În prezent, Israelul deține aproximativ 10 800 de palestinieni în închisorile sale, inclusiv aproape 450 de copii, 50 de femei și 3 629 de deținuți administrativi, conform cifrelor oficiale palestiniene.
Aceste cifre nu includ miile de cazuri de dispariții forțate ale deținuților din Gaza.
Cel puțin 1 016 palestinieni au fost uciși și peste 7 000 răniți în Cisiordania ocupată de forțele israeliene și coloniști ilegali de la începutul lunii octombrie 2023, conform Ministerului Sănătății din Palestina.
Într-un comunicat istoric emisă în luna iulie, Curtea Internațională de Justiție a declarat că ocupația israeliană a teritoriului palestinian este ilegală, cerând evacuarea tuturor coloniilor din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est.