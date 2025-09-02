Forțele ocupante israeliene au lansat o campanie de arestări pe scară largă, reținând rezidenți palestinieni din orașele Cisiordaniei ocupate, inclusiv primarul din Hebron, conform unei declarații oficiale.

Marți, martorii au declarat pentru agenția Anadolu că armata israeliană a reținut 13 persoane în provincia Nablus, aflată în nordul Cisiordaniei ocupate.

Un palestinian a fost spitalizat după ce a fost agresat și bătut de forțele armate în satul Kafr Qalil din Nablus, au adăugat martorii.

Alte două persoane au fost reținute în orașul Qalqilya din nord și încă una în Ramallah, situat în centrul Cisiordaniei, conform surselor locale.

Municipalitatea Hebron a declarat într-un comunicat că primarul Tayseer Abu Sneineh a fost arestat în zori, după ce forțe armate numeroase i-au luat cu asalt locuința și i-au distrus bunurile.

„Acest atac brutal nu vizează doar primarul, ci și voința locuitorilor din Hebron și instituțiile lor alese, constituind un atac flagrant asupra procesului democratic și asupra dreptului poporului nostru de a-și gestiona afacerile și de a-și servi orașul cu libertate și demnitate”, a declarat municipalitatea într-un comunicat.