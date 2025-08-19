Guvernul Marii Britanii se pregătește să aducă zeci de copii grav bolnavi și răniți din Gaza pentru tratament specializat, pe fondul apelurilor tot mai intense pentru extinderea programelor de evacuare medicală, în condițiile în care sistemul de sănătate din teritoriu se prăbușește după luni de război brutal al Israelului.

Potrivit oficialilor informați despre planuri, un prim grup format din 30 până la 50 de copii va fi transportat în Marea Britanie în săptămânile următoare, conform mai multor surse de presă. Operațiunea, coordonată de Ministerul de Externe al Marii Britanii, Ministerul de Interne și Departamentul de Sănătate, va reprezenta primul transfer organizat de pacienți tineri din Gaza către Regatul Unit.

Copiii vor fi identificați de medici din cadrul Ministerului Sănătății din Palestina, iar prioritizarea se va face în funcție de urgență, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) supraveghind evacuarea acestora.

Această inițiativă vine în urma unei scrisori semnate de 96 de parlamentari britanici din mai multe partide, care au cerut guvernului condus de Keir Starmer să acționeze „fără întârziere”.

Parlamentarii au avertizat că infrastructura medicală din Gaza a fost „distrusă” și au subliniat că situația se deteriorează „de la minut la minut”, citând date UNICEF care arată că peste 50.000 de copii au fost uciși sau răniți din octombrie 2023. OMS estimează că aproape 15.000 de palestinieni — mulți dintre ei copii — necesită evacuare urgentă pentru traume care le pun viața în pericol sau boli cronice precum cancerul și afecțiunile cardiovasculare.

UNICEF a cerut atât Marii Britanii, cât și Uniunii Europene să-și extindă rolul, subliniind că Regatul Unit a primit până acum doar doi pacienți din Gaza de anul trecut. Prin comparație, Egiptul a admis aproximativ 4.000 de pacienți, iar Emiratele Arabe Unite în jur de 13.000.

Downing Street a confirmat presei britanice că un grup de lucru interministerial lucrează pentru a „accelera urgent” acest program.