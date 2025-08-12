Icoana muzicii pop Madonna s-a adresat cu un mesaj Papei Leon al XIV-lea, cerându-i să călătorească în Gaza asediată și îndemnându-l să „aducă lumină copiilor înainte să fie prea târziu”, în timp ce Israelul continuă atacurile asupra teritoriului.

„Sfinte Părinte, vă rog să mergeți în Gaza și să aduceți lumină copiilor înainte să fie prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferința. Copiii lumii aparțin tuturor”, a scris ea pe platforma X luni.

„Sunteți singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea. Avem nevoie ca porțile umanitare să fie complet deschise pentru a salva acești copii nevinovați. Nu mai este timp. Vă rog să spuneți că veți merge. Cu dragoste, Madonna”, a adăugat ea.

„Politica nu poate aduce schimbare. Doar conștiința poate. De aceea, mă adresez unui Om al lui Dumnezeu”, a mai spus artista.

Cu ocazia zilei de naștere a fiului său, Rocco, Madonna a declarat: „Simt că cel mai bun cadou pe care i-l pot oferi ca mamă este să cer tuturor să facă tot ce pot pentru a salva copiii nevinovați prinși în focul încrucișat din Gaza. Nu arăt cu degetul, nu învinovățesc și nu iau partea nimănui. Toată lumea suferă.”

„Încerc doar să fac tot ce pot pentru a împiedica moartea acestor copii de foame”, a spus ea, îndemnându-și urmăritorii să doneze organizațiilor umanitare precum World Central Kitchen.