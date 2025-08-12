ACTUALITĂȚI
Madonna îl îndeamnă pe Papa să viziteze copiii înfometați în Gaza „înainte să fie prea târziu”
Madonna afirmă că Papa Leon al XIV-lea este singurul căruia nu i se poate refuza intrarea în enclava palestiniană blocată, insistând că nu este timp de pierdut.
Madonna a subliniat că nu ia partea nimănui și nu învinovățește pe nimeni. / AP
acum 20 ore

Icoana muzicii pop Madonna s-a adresat cu un mesaj Papei Leon al XIV-lea, cerându-i să călătorească în Gaza asediată și îndemnându-l să „aducă lumină copiilor înainte să fie prea târziu”, în timp ce Israelul continuă atacurile asupra teritoriului.

„Sfinte Părinte, vă rog să mergeți în Gaza și să aduceți lumină copiilor înainte să fie prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferința. Copiii lumii aparțin tuturor”, a scris ea pe platforma X luni.

„Sunteți singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea. Avem nevoie ca porțile umanitare să fie complet deschise pentru a salva acești copii nevinovați. Nu mai este timp. Vă rog să spuneți că veți merge. Cu dragoste, Madonna”, a adăugat ea.

„Politica nu poate aduce schimbare. Doar conștiința poate. De aceea, mă adresez unui Om al lui Dumnezeu”, a mai spus artista.

Cu ocazia zilei de naștere a fiului său, Rocco, Madonna a declarat: „Simt că cel mai bun cadou pe care i-l pot oferi ca mamă este să cer tuturor să facă tot ce pot pentru a salva copiii nevinovați prinși în focul încrucișat din Gaza. Nu arăt cu degetul, nu învinovățesc și nu iau partea nimănui. Toată lumea suferă.”

„Încerc doar să fac tot ce pot pentru a împiedica moartea acestor copii de foame”, a spus ea, îndemnându-și urmăritorii să doneze organizațiilor umanitare precum World Central Kitchen.

Genocidul din Gaza

Israelul a ucis peste 61 500 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în cadrul atacurilor din Gaza asediată.

Aproximativ 11 000 de palestinieni sunt considerați îngropați sub dărâmăturile caselor distruse, conform agenției oficiale de știri palestiniene WAFA.

Experții, însă, susțin că numărul real al victimelor depășește semnificativ cifrele raportate de autoritățile din Gaza, estimând că ar putea fi în jur de 200 000.

Pe parcursul genocidului Israelul a transformat cea mai mare parte a enclavei asediate în ruine și a strămutat practic întreaga populație.

În noiembrie anul trecuta Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul său ministru al Apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său împotriva palestinienilor din enclava asediată.

