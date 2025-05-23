В Стамбуле состоялся Международный форум семьи, организованный министерством по делам семьи и соцзащиты Турции. Открывая гала-ужин форума, первая леди Турции Эмине Эрдоган назвала семью «основой общества» и предупредила о глобальных угрозах, подрывающих традиционные уклады.

«Мы все хотим защитить семью в мире, где растет число вызовов», — заявила Эрдоган. Она подчеркнула, что семья — «священная ценность всех религий» и «древняя вода, в которой укореняется цивилизация». По ее словам, попытки «захватить крепость изнутри» направлены на сознание детей.

2025 год Турция официально провозгласила Годом семьи. Среди инициатив — поддержка брака и материнства, программы патронатного воспитания, проект «Сердца добровольцев», высоко оцененный ЮНИСЕФ. Эрдоган также напомнила об исследовании Гарварда, согласно которому «секрет счастья — в устойчивых связях между людьми».

На форуме была подписана Глобальная декларация доброй воли по борьбе с отходами. Ее поддержали министры из 15 стран, включая Палестину, Нигерию, Сенегал и Малайзию. Эрдоган завершила выступление призывом не оставаться безучастными к страданиям палестинских семей: «С 7 октября 2023 года в Газе стерты с лица земли более 2000 семей».

Заключительное слово на форуме должен произнести президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.