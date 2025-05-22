Бывший врач Белого дома Ронни Джексон, служивший при Обаме и Трампе, заявил, что диагноз Джо Байдена — метастатический рак простаты — крайне серьезен. По его оценке, бывшему президенту с таким диагнозом осталось жить около 12–18 месяцев. В интервью порталу Free Beacon Джексон отметил, что болезнь находится на запущенной стадии, и намекнул, что диагноз могли скрывать уже давно.

Официальных данных о серьезности заболевания и состоянии Байдена его пресс-служба не публиковала, потому прогноз Джексона так и остается лишь его личным прогнозом, а не окончательным вердиктом врачей.

Шокирующее заявление офиса Байдена прозвучало в воскресенье: «небольшой узел», как это раньше подавалось, оказался четвертой стадией рака с метастазами в кости. По мнению Джексона, лечащий врач Кевин О’Коннор либо солгал общественности, либо проявил непрофессионализм. По его оценке, доктор давно знал о проблемах простаты Байдена: еще в 2019 году сообщалось о доброкачественной гиперплазии, после чего были проведены операции.

Республиканцы считают, что рак — лишь часть попыток администрации Байдена скрывать ухудшение его здоровья. За несколько дней до официальной публикации сведений о здоровье Байдена вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона о том, как прошел последний год его президентства. По их данным, Байден в 2024-м уже не узнавал Джорджа Клуни и забывал имена сотрудников. В Белом доме открыто обсуждали, стоит ли пересадить президента в инвалидное кресло.

Трамп также обвинил администрацию в сокрытии диагноза и заявил, что «очень печально, что общественности не сообщили раньше». Байден вышел из гонки 2024 года после провальных теледебатов с Трампом — по мнению республиканцев, экс-президент держал публику в неведении о состоянии своего здоровья. Это противоречит законам США, согласно которым президент обязан отчитываться от своем состоянии.

Медики расходятся во мнениях: одни уверены, что рак можно было обнаружить раньше, другие утверждают, что у мужчин старше 70 лет его развитие может проходить бессимптомно. Тем не менее, даже бывшие соратники Байдена признают, что игнорировать тревожные сигналы было ошибкой.



