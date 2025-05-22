Выступая в Стамбуле на заседании новостной группы Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) и Глобальном форуме по информации, глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркнул, что мировая журналистика переживает период глубоких вызовов — от цифровой трансформации до кризиса доверия и справедливости в глобальном медиапространстве.

По словам Алтуна, сегодня ключевая задача глобальной медиасферы — поставить в центр своей деятельности истину. Для этого, отметил он, требуется совместная работа, межнациональное сотрудничество и справедливое представление разных обществ и культур в глобальных медиа.

Алтун напомнил, что начиная с XIX века, мировое информационное поле формировалось под влиянием западоцентричной, односторонней системы. В результате этого, по его словам, мир оказался не в пространстве сосуществования, а в поле бессмысленных конфликтов и борьбе за власть. Сегодня, отметил он, на фоне роста технологий, включая искусственный интеллект, эта несправедливая медиамодель стремится не только сохраниться, но и усилиться.

Он особенно выделил роль социальных сетей и западных медиакомпаний, отметив, что алгоритмы, используемые платформами, навязывают обществам управляемые, предвзятые нарративы, закрепляя механизмы цифрового господства и репрессии. Это, по его словам, и есть новая форма «технологической диктатуры».

Обвинение Израиля в геноциде

Переходя к войне в Газе, Алтун заявил: «Сегодня перед нами — палестинская трагедия, которую невозможно описать словами. Мы живем в мире, где даже слова ранены. То, что делает Израиль на палестинских землях — это бесконтрольная резня. Это правда, которую нужно озвучивать во весь голос, несмотря на последствия».

Алтун напомнил об инженерe, уволенном из глобальной технологической компании за поддержку Палестины, и добавил: «Этот человек показал, как Израиль использует искусственный интеллект для реализации своих преступлений, и назвал это «первым в истории геноцидом, совершенным при поддержке ИИ».

Он напомнил, что в результате израильской агрессии были убиты тысячи мирных жителей, включая младенцев, женщин, медиков и журналистов. Только с 7 октября, по его словам, погибли 222 представителя прессы — больше, чем за целое столетие войн.

Роль Турции как голоса справедливости

Фахреттин Алтун заявил, что Турция при президенте Эрдогане всегда была и останется громким голосом Палестины. Он напомнил, как Эрдоган с трибуны ООН поставил вопрос о границах Израиля и неоднократно призывал международное сообщество остановить политику оккупации.

Говоря о миротворческих усилиях Анкары, Алтун заявил, что Турция превратилась в центр международной дипломатии.

По его словам, Турция, которая выстраивает конструктивные отношения со всеми сторонами и пользуется их доверием, за считаные дни собрала у себя несколько мирных столов. Международные СМИ, по его словам, буквально развернули штаб-квартиры в Стамбуле, ожидая хороших новостей.

Алтун завершил выступление призывом к борьбе за истину и единство. Он подчеркнул, что перед человечеством стоит задача — сделать мир более справедливым, свободным от искусственных разделений, и добавил: «Мы должны сражаться за истину».