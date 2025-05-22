ПОЛИТИКА
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Узбекистан открывает двери соседям
Узбекистан может разрешить въезд россиянам, казахстанцам и азербайджанцам по внутренним документам на 30 дней
Узбекистан открывает двери соседям
Узбекистан может разрешить въезд россиянам, казахстанцам и азербайджанцам по внутренним документам / Reuters
22 мая 2025 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МВД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и Казахстана по внутренним документам или ID-картам на срок до 30 дней.

Соответствующее указание содержится в президентском указе от 15 мая о кардинальном увеличении туристического потока в страну.

Для детей планируется разрешить въезд по киндер-паспорту. Сейчас такой порядок действует только для граждан Кыргызстана — соглашение о взаимном упрощении въезда вступило в силу с сентября 2023 года, позволяя пересекать границу по ID-картам и находиться на территории до 60 дней.

«Приоритетом для Ташкента остается укрепление сотрудничества в Центральной Азии», — заявил Мирзиёев в выступлении перед Олий Мажлисом в ноябре 2024 года, объявив о планах достичь аналогичных договоренностей с соседними странами.

Тот же указ предусматривает введение 30-дневного безвизового режима для граждан США и начало переговоров по облегчению визовых требований для узбекистанцев со стороны Америки. С 1 июня Узбекистан также вводит безвизовый режим на 30 дней для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана.

Министерству внутренних дел дан трехмесячный срок для начала переговоров с тремя странами о согласовании нового порядка пересечения границы, что может существенно упростить поездки в регионе и увеличить турпоток в Узбекистан.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил закон о ратификации соглашения с Азербайджаном о союзнических отношениях.

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