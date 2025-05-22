Минимум 162 рейса были задержаны в аэропортах Московского авиаузла утром 22 мая. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Согласно данным ведомства, в аэропорту Шереметьево задержаны 72 рейса, в Домодедово — 71, во Внуково — 19.

Причиной сбоев стали временные ограничения на прием и отправку самолетов, которые Росавиация вводила ночью и утром 22 мая. Они коснулись аэропортов Москвы и Жуковского. Меры были приняты после сообщений о сбитых беспилотниках в небе над Московской областью.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь системы ПВО сбили 105 украинских дронов, 35 из них — над территорией Подмосковья. Это уже второй день подряд, когда Москва фиксирует масштабные налеты БПЛА.

В общей сложности, по данным Росавиации, 21 и 22 мая 82 самолета были вынужденно направлены на запасные аэродромы. К утру 22 мая практически все рейсы вернулись в первоначальные пункты назначения.

В социальных сетях появились сообщения о транспортном коллапсе и массовом скоплении пассажиров в аэропортах. Однако Росавиация эти данные опровергла.

«Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров — как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа — нет», — заявили в пресс-службе ведомства.