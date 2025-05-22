ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва требует смены Зеленского
В МИД России заявили, что Украина должна выбрать нового президента вместо Владимира Зеленского, прежде чем стороны смогут подписать меморандум о будущем мире
Москва требует смены Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
22 мая 2025 г.

Подписание меморандума о будущем мирном соглашении между Россией и Украиной возможно только после смены власти в Киеве. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, комментируя инициативу президента России Владимира Путина.

«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — приводит его слова агентство ТАСС. Мусихин также добавил, что у председателя Верховной Рады Украины «есть какие-то полномочия по подписанию» международных соглашений, однако, по его словам, ему могут не позволить воспользоваться ими.

Предложение о подписании меморандума Владимир Путин озвучил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая. При этом российский президент отказался немедленно прекратить боевые действия, предложив сначала зафиксировать на бумаге принципы урегулирования, временные рамки будущего соглашения и возможные условия прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что Киев ожидает российский проект документа. Однако в Кремле заявили, что сроки подготовки меморандума не определены. Ранее Путин неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского, ссылаясь на окончание его официального срока в мае 2024 года. Украинская сторона на это отвечает, что военное положение автоматически продлевает полномочия действующего главы государства до проведения новых выборов.

В марте Путин предлагал передать Украину под временное внешнее управление при участии ООН и западных стран, что, по его мнению, могло бы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Это предложение вызвало резкую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести новые санкции, если соглашение о прекращении огня не будет подписано в ближайшее время.

Тем не менее после разговора с Путиным 19 мая позиция Трампа изменилась. По данным The Wall Street Journal, он сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин не собирается завершать войну, поскольку считает себя победителем. Также, по данным Axios и The New York Times, Трамп передал Зеленскому, что теперь Киев должен самостоятельно вести переговоры с Москвой и заявил, что не намерен вводить новые санкции против России.

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