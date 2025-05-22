Армения кардинально изменила систему военного призыва, повысив верхний предел призывного возраста с 27 до 32 лет и введя платную альтернативу обязательной службе. Соответствующий законопроект одобрила парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам.

Министр обороны Сурен Папикян на заседании правительства представил новую схему прохождения военной службы с возможностью сократить срок за денежные выплаты в госбюджет. По его словам, мужчины смогут выбрать один из трех вариантов:

«Могут быть разные варианты: пройти один месяц службы с выплатой 24 млн драмов (около $62 тыс.); отслужить четыре месяца с выплатой 18 млн драмов (около $46 тыс.); уйти в армию на полный срок — 24 месяца».

Новые меры направлены на решение серьезной проблемы с уклонением от призыва. Депутат партии «Гражданский договор» Айк Саркисян ранее сообщал, что граждане Армении массово избегают службы посредством получения второго гражданства и отказа от армянского. По его данным, в 2020–2024 годах почти 9 тыс. армян отказались от гражданства страны именно по этой причине.

Параллельно власти ужесточают наказания за уклонение от службы. Срок тюремного заключения увеличивается с 2-5 до 3-6 лет, а степень тяжести преступления повышается со средней до тяжкой. За уклонение от учебных сборов штраф вырастет с 20-кратного до 15-30-кратного ежемесячного дохода, а срок заключения — с двух до 1-3 лет.

В настоящее время в Армении действует обязательная двухлетняя срочная служба для мужчин от 18 до 27 лет. Отказ от военной службы считается преступлением и карается лишением свободы до трех лет.