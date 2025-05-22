ПОЛИТИКА
2 мин чтения
На глазах у Ким Чен Ына перевернулся эсминец: лидер разгневан
Высший руководитель КНДР назвал инцидент «преступным деянием» и пообещал наказать ответственных
На глазах у Ким Чен Ына перевернулся эсминец: лидер разгневан
/ AFP
22 мая 2025 г.

В северокорейском порту Чхонджин при неудачном спуске на воду новый эсминец водоизмещением 5000 тонн накренился и остался лежать набок, получив повреждения корпуса. Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, заявил, что «достоинство и самоуважение государства были повержены» и назвал случившееся «преступным деянием абсолютной халатности».

По данным агентства KCNA, причиной инцидента стала потеря равновесия при спуске, из-за чего нос судна так и не сошел со стапеля, а часть корпуса оказалась смятой. Снимки, опубликованные южнокорейскими военными, подтверждают, что корабль лежит на боку.

О пострадавших не сообщается. Ким Чен Ын потребовал завершить ремонт судна до июня и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности на пленуме ЦК Трудовой партии, запланированном на следующий месяц.

Инцидент произошел вскоре после того, как КНДР представила другой эсминец того же класса — «Чхве Хён», который, по официальным данным, оснащен «самыми мощными видами вооружений» и должен войти в строй в начале следующего года. Аналитики предполагают, что судно может нести тактическое ядерное оружие.

Согласно исследованию портала 38 North, запуск пострадавшего корабля должен был производиться методом бокового спуска с пирса — ранее не применявшимся в КНДР. Эксперты отмечали, что такой способ мог быть вынужденным из-за особенностей конструкции верфи. Спутниковые снимки за день до аварии показали эсминец, подготовленный к спуску, со вспомогательными судами по бокам.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us