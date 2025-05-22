В северокорейском порту Чхонджин при неудачном спуске на воду новый эсминец водоизмещением 5000 тонн накренился и остался лежать набок, получив повреждения корпуса. Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, заявил, что «достоинство и самоуважение государства были повержены» и назвал случившееся «преступным деянием абсолютной халатности».

По данным агентства KCNA, причиной инцидента стала потеря равновесия при спуске, из-за чего нос судна так и не сошел со стапеля, а часть корпуса оказалась смятой. Снимки, опубликованные южнокорейскими военными, подтверждают, что корабль лежит на боку.

О пострадавших не сообщается. Ким Чен Ын потребовал завершить ремонт судна до июня и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности на пленуме ЦК Трудовой партии, запланированном на следующий месяц.

Инцидент произошел вскоре после того, как КНДР представила другой эсминец того же класса — «Чхве Хён», который, по официальным данным, оснащен «самыми мощными видами вооружений» и должен войти в строй в начале следующего года. Аналитики предполагают, что судно может нести тактическое ядерное оружие.

Согласно исследованию портала 38 North, запуск пострадавшего корабля должен был производиться методом бокового спуска с пирса — ранее не применявшимся в КНДР. Эксперты отмечали, что такой способ мог быть вынужденным из-за особенностей конструкции верфи. Спутниковые снимки за день до аварии показали эсминец, подготовленный к спуску, со вспомогательными судами по бокам.