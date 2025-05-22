ТУРЦИЯ
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Совбез Турции обсудил Украину, Газу и Сирию
На заседании под председательством президента Эрдогана Анкара подтвердила курс на борьбу с терроризмом, поддержку Сирии и осуждение действий Израиля
Совбез Турции обсудил Украину, Газу и Сирию
22 мая 2025 г.

22 мая 2025 года под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции (MGK), на котором были рассмотрены ключевые вызовы безопасности внутри страны и за ее пределами, сообщает Управление коммуникаций.

В заявлении по итогам встречи подчеркнута решимость Турции продолжать борьбу с террористическими структурами PKK/KCK–PYD/YPG, FETÖ и ДАЕШ, а также указано на важность сохранения единства и стабильности. MGK отметил, что «шаги на пути к Турции без терроризма» будут предприняты с максимальной тщательностью и осторожностью, включая окончательное устранение террористической угрозы и укрепление национального суверенитета.

Особое внимание уделено региональным вопросам. Совет подтвердил приверженность совместной борьбе с терроризмом в регионе, включая Ирак, Сирию и Иран, а также выразил удовлетворение поддержкой сирийской стабильности и курсом на снятие международных санкций с Дамаска. Подчеркнута важность уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Совет обвинил Тель-Авив в геноциде и оккупации Газы, а также в дестабилизирующих действиях в отношении Сирии, Ливана и Йемена. Турецкий Совбез призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства» и устранить риски, исходящие от израильской политики.

Совет также выразил поддержку усилиям по стабилизации в Африке и подчеркнул стремление Турции к посредничеству в завершении войны между Россией и Украиной. В отношении Южного Кавказа Совет приветствовал согласование мирного проекта между Азербайджаном и Арменией, призвав все стороны обеспечить необходимые условия для устойчивого мира.

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