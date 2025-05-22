22 мая 2025 года под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции (MGK), на котором были рассмотрены ключевые вызовы безопасности внутри страны и за ее пределами, сообщает Управление коммуникаций.

В заявлении по итогам встречи подчеркнута решимость Турции продолжать борьбу с террористическими структурами PKK/KCK–PYD/YPG, FETÖ и ДАЕШ, а также указано на важность сохранения единства и стабильности. MGK отметил, что «шаги на пути к Турции без терроризма» будут предприняты с максимальной тщательностью и осторожностью, включая окончательное устранение террористической угрозы и укрепление национального суверенитета.

Особое внимание уделено региональным вопросам. Совет подтвердил приверженность совместной борьбе с терроризмом в регионе, включая Ирак, Сирию и Иран, а также выразил удовлетворение поддержкой сирийской стабильности и курсом на снятие международных санкций с Дамаска. Подчеркнута важность уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Совет обвинил Тель-Авив в геноциде и оккупации Газы, а также в дестабилизирующих действиях в отношении Сирии, Ливана и Йемена. Турецкий Совбез призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства» и устранить риски, исходящие от израильской политики.

Совет также выразил поддержку усилиям по стабилизации в Африке и подчеркнул стремление Турции к посредничеству в завершении войны между Россией и Украиной. В отношении Южного Кавказа Совет приветствовал согласование мирного проекта между Азербайджаном и Арменией, призвав все стороны обеспечить необходимые условия для устойчивого мира.