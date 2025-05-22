Россия не подтверждает сообщения о переговорах с Украиной в Ватикане в июне, охладив ожидания, вызванные заявлениями американских и европейских лидеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 22 мая, что никаких договоренностей о встрече в Ватикане пока нет. «Это еще предстоит согласовать», — отметил чиновник. «Стороны сейчас сосредоточены на реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле».

Его заявление прозвучало после публикации The Wall Street Journal (WSJ) — газета со ссылкой на источники сообщила, что США якобы договорились провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной в Ватикане в середине июня. Президент Трамп предложил направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, уточняет WSJ.

Папа римский Лев XIV, недавно избранный на смену покойному Франциску, ранее заявлял о готовности Ватикана содействовать урегулированию международных конфликтов. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также утверждала, что понтифик подтвердил готовность принять переговоры — однако сам Ватикан до сих пор официальных заявлений не делал.

Москва, тем не менее, настаивает: говорить о новой встрече рано. Кремль сосредоточен на выполнении шагов, согласованных 16 мая в Стамбуле — тогда российская и украинская делегации впервые за три года провели прямые переговоры и договорились подготовить предложения по прекращению огня. Также обсуждался крупный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны.

Песков подчеркнул, что работа по обмену идет «динамично». Позже в российской Госдуме уточнили, что обмен будет проходить в несколько этапов.

Хотя Ватикан традиционно выступает посредником в мировых конфликтах, он предпочитает делать это без публичного шума и лишь при наличии твердых обязательств. Пока ни Москва, ни Киев не подтвердили готовность вести диалог на нейтральной римской площадке — несмотря на давление со стороны США и ЕС.



