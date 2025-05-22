ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия не согласна на Ватикан?
Песков опроверг сообщения о подготовке следующего раунда переговоров с Украиной в Ватикане
Россия не согласна на Ватикан?
Московский Кремль / Reuters
22 мая 2025 г.

Россия не подтверждает сообщения о переговорах с Украиной в Ватикане в июне, охладив ожидания, вызванные заявлениями американских и европейских лидеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 22 мая, что никаких договоренностей о встрече в Ватикане пока нет. «Это еще предстоит согласовать», — отметил чиновник. «Стороны сейчас сосредоточены на реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле».

Его заявление прозвучало после публикации The Wall Street Journal (WSJ) — газета со ссылкой на источники сообщила, что США якобы договорились провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной в Ватикане в середине июня. Президент Трамп предложил направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, уточняет WSJ.

Папа римский Лев XIV, недавно избранный на смену покойному Франциску, ранее заявлял о готовности Ватикана содействовать урегулированию международных конфликтов. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также утверждала, что понтифик подтвердил готовность принять переговоры — однако сам Ватикан до сих пор официальных заявлений не делал.

Москва, тем не менее, настаивает: говорить о новой встрече рано. Кремль сосредоточен на выполнении шагов, согласованных 16 мая в Стамбуле — тогда российская и украинская делегации впервые за три года провели прямые переговоры и договорились подготовить предложения по прекращению огня. Также обсуждался крупный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны.

Песков подчеркнул, что работа по обмену идет «динамично». Позже в российской Госдуме уточнили, что обмен будет проходить в несколько этапов. 

Хотя Ватикан традиционно выступает посредником в мировых конфликтах, он предпочитает делать это без публичного шума и лишь при наличии твердых обязательств. Пока ни Москва, ни Киев не подтвердили готовность вести диалог на нейтральной римской площадке — несмотря на давление со стороны США и ЕС.


Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us