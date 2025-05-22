ПОЛИТИКА
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США продали Польше 1400 авиабомб
На фоне растущих опасений о расширении войны в Европе Варшава запасается ракетами и авиабомбами
США продали Польше 1400 авиабомб
/ Reuters
22 мая 2025 г.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше 1400 управляемых авиабомб GBU-39/B и сопутствующего оборудования на сумму $180 млн. Сделка включает боевые и учебные боеприпасы, программное обеспечение, техническую документацию и услуги по обучению и логистике.

Как заявило Агентство по сотрудничеству в области обороны (DSCA), поставка укрепит потенциал Польши в нанесении ударов по наземным целям и усилит обороноспособность восточного фланга НАТО.

Сделка согласована на фоне растущей в Европе обеспокоенности военными действиями России. По данным западной разведки, Москва может перебросить к границам альянса до 800 тыс. военнослужащих. Источники Bild допускают, что учения «Запад-2025» могут быть использованы как прикрытие для передислокации войск в Беларусь, а возможными направлениями давления называют Польшу и Литву.

30 апреля США также одобрили поставку Польше дополнительных 400 ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму $1,33 млрд.

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