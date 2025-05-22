Насилие охватило почти все регионы мира: только в 2024 году зафиксировано не менее 56 вооруженных конфликтов в 50 странах. Это один из самых высоких показателей с конца Второй мировой войны. Такие данные публикует The Telegraph со ссылкой на исследования ACLED, а также подтверждают эксперты Global Peace Index и Uppsala Conflict Data Program.

По оценкам, сегодня каждый шестой человек в мире живет в зоне конфликта. За последние четыре года число жертв превысило миллион, что больше, чем за весь предыдущий десятилетний период (2010–2019). Основной вклад в рост смертности внесли три крупных войны: переворот в Мьянме, российское вторжение в Украину и продолжающаяся израильская кампания в Газе.

«Мы вступили в самый опасный период со времен Второй мировой. Более того, конфликты становятся все более фрагментированными и непредсказуемыми», — заявила директор ACLED Кленад Рейли. По ее словам, сегодня в разных странах мира действуют тысячи вооруженных групп, что затрудняет любые попытки мирного урегулирования.

Газа — эпицентр глобального насилия

Согласно данным ACLED, самым опасным регионом в 2024 году стала Газа, где, по оценкам, погибло не менее 50 тыс. человек. Более 80% населения подверглось тем или иным формам насилия, а масштабы разрушений и гуманитарной катастрофы превзошли большинство других конфликтов.

На втором месте в рейтинге ACLED оказалась Мьянма — страна, где после военного переворота 2021 года разразилась масштабная гражданская война. Вооруженное сопротивление против правящей военной хунты привело к беспрецедентному росту числа повстанческих групп: по оценкам, за три года в Мьянме возникло около 3 тыс. различных формирований. Многие из них представляют национальные меньшинства или местные ополчения, действующие автономно, вступающие в альянсы или, напротив, конфликтующие друг с другом. Это сделало конфликт в стране крайне фрагментированным и непредсказуемым, что, по мнению аналитиков ACLED, усиливает его разрушительность и осложняет любые мирные инициативы.

Для сравнения, война в Украине, несмотря на значительно более высокий уровень смертности — в 2024 году, по данным ACLED, погибло свыше 67 тысяч человек — заняла лишь 14-е место в индексе. Причина — относительная структурированность и «линейность» украинского конфликта: в нем задействовано ограниченное число сторон, действующих по классическим схемам межгосударственной войны. По мнению специалистов ACLED, именно высокая степень фрагментации, частая смена вооруженных групп и высокая вовлеченность гражданского населения делают мьянманский конфликт более опасным с точки зрения долгосрочной дестабилизации.

Расширение географии и разрушительное воздействие

В 2024 году впервые с 1989 года все регионы мира показали высокие уровни смертности от конфликтов. Европа, главным образом из-за войны в Украине, оказалась на первом месте по числу жертв (33% от общего числа), за ней следуют Африка (27%) и Ближний Восток (19%).

В Азии продолжаются войны в Мьянме, Афганистане и Йемене, а также насилие на границе Индии и Пакистана. В Африке — конфликты в Судане, Сомали, Нигерии, Мали и Демократической Республике Конго. В Латинской Америке — вооруженные столкновения между наркокартелями и государством в Мексике, Колумбии и Эквадоре. Европа охвачена войной в Украине, а Ближний Восток — эскалацией в Газе и на ливано-израильской границе. Даже относительно стабильные регионы, как Океания, стали ареной локальных столкновений, например в Папуа — Новой Гвинее.

Особую тревогу у аналитиков вызывает не только количество жертв, но и влияние конфликтов на качество жизни населения: разрушенная инфраструктура, нехватка продовольствия и лекарств, массовые перемещения населения.

Новая фаза глобального кризиса

Согласно данным Peace Research Institute Oslo, число людей, живущих в условиях конфликта, удвоилось с 1990-х годов. «Большинство людей, страдающих от конфликтов, не умирают от пуль. Они теряют доступ к медицине, образованию, живут в страхе и нищете», — отмечает исследователь Сири Аас Руста.

Эксперты считают, что на текущем этапе мир находится в глубоком цикле нестабильности, но успокаивают: все конфликты рано или поздно заканчиваются. По оценкам ACLED, уровень насилия может вырасти еще на 20% в 2025 году, но в перспективе возможен спад.

«Сейчас мы в плохом цикле. Но у истории есть инерция: наступит время, когда эта волна спадет», — заключает Рейли.