ПОЛИТИКА
4 мин чтения
Мир втянут в рекордное число войн
Человечество переживает самый кровавый период за десятилетия — эксперты фиксируют рекордное число вооруженных конфликтов
Мир втянут в рекордное число войн
/ AFP
22 мая 2025 г.

Насилие охватило почти все регионы мира: только в 2024 году зафиксировано не менее 56 вооруженных конфликтов в 50 странах. Это один из самых высоких показателей с конца Второй мировой войны. Такие данные публикует The Telegraph со ссылкой на исследования ACLED, а также подтверждают эксперты Global Peace Index и Uppsala Conflict Data Program.

По оценкам, сегодня каждый шестой человек в мире живет в зоне конфликта. За последние четыре года число жертв превысило миллион, что больше, чем за весь предыдущий десятилетний период (2010–2019). Основной вклад в рост смертности внесли три крупных войны: переворот в Мьянме, российское вторжение в Украину и продолжающаяся израильская кампания в Газе.

«Мы вступили в самый опасный период со времен Второй мировой. Более того, конфликты становятся все более фрагментированными и непредсказуемыми», — заявила директор ACLED Кленад Рейли. По ее словам, сегодня в разных странах мира действуют тысячи вооруженных групп, что затрудняет любые попытки мирного урегулирования.

Газа — эпицентр глобального насилия

Согласно данным ACLED, самым опасным регионом в 2024 году стала Газа, где, по оценкам, погибло не менее 50 тыс. человек. Более 80% населения подверглось тем или иным формам насилия, а масштабы разрушений и гуманитарной катастрофы превзошли большинство других конфликтов.

На втором месте в рейтинге ACLED оказалась Мьянма — страна, где после военного переворота 2021 года разразилась масштабная гражданская война. Вооруженное сопротивление против правящей военной хунты привело к беспрецедентному росту числа повстанческих групп: по оценкам, за три года в Мьянме возникло около 3 тыс. различных формирований. Многие из них представляют национальные меньшинства или местные ополчения, действующие автономно, вступающие в альянсы или, напротив, конфликтующие друг с другом. Это сделало конфликт в стране крайне фрагментированным и непредсказуемым, что, по мнению аналитиков ACLED, усиливает его разрушительность и осложняет любые мирные инициативы.

Для сравнения, война в Украине, несмотря на значительно более высокий уровень смертности — в 2024 году, по данным ACLED, погибло свыше 67 тысяч человек — заняла лишь 14-е место в индексе. Причина — относительная структурированность и «линейность» украинского конфликта: в нем задействовано ограниченное число сторон, действующих по классическим схемам межгосударственной войны. По мнению специалистов ACLED, именно высокая степень фрагментации, частая смена вооруженных групп и высокая вовлеченность гражданского населения делают мьянманский конфликт более опасным с точки зрения долгосрочной дестабилизации.

Расширение географии и разрушительное воздействие

В 2024 году впервые с 1989 года все регионы мира показали высокие уровни смертности от конфликтов. Европа, главным образом из-за войны в Украине, оказалась на первом месте по числу жертв (33% от общего числа), за ней следуют Африка (27%) и Ближний Восток (19%).

В Азии продолжаются войны в Мьянме, Афганистане и Йемене, а также насилие на границе Индии и Пакистана. В Африке — конфликты в Судане, Сомали, Нигерии, Мали и Демократической Республике Конго. В Латинской Америке — вооруженные столкновения между наркокартелями и государством в Мексике, Колумбии и Эквадоре. Европа охвачена войной в Украине, а Ближний Восток — эскалацией в Газе и на ливано-израильской границе. Даже относительно стабильные регионы, как Океания, стали ареной локальных столкновений, например в Папуа — Новой Гвинее.

Особую тревогу у аналитиков вызывает не только количество жертв, но и влияние конфликтов на качество жизни населения: разрушенная инфраструктура, нехватка продовольствия и лекарств, массовые перемещения населения.

Новая фаза глобального кризиса

Согласно данным Peace Research Institute Oslo, число людей, живущих в условиях конфликта, удвоилось с 1990-х годов. «Большинство людей, страдающих от конфликтов, не умирают от пуль. Они теряют доступ к медицине, образованию, живут в страхе и нищете», — отмечает исследователь Сири Аас Руста.

Эксперты считают, что на текущем этапе мир находится в глубоком цикле нестабильности, но успокаивают: все конфликты рано или поздно заканчиваются. По оценкам ACLED, уровень насилия может вырасти еще на 20% в 2025 году, но в перспективе возможен спад.

«Сейчас мы в плохом цикле. Но у истории есть инерция: наступит время, когда эта волна спадет», — заключает Рейли.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us