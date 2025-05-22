Россия приступила к формированию «буферной зоны безопасности» вдоль границы с Украиной. Об этом Владимир Путин сообщил в четверг 22 мая на совещании с правительством, отметив, что вооруженные силы «уже выполняют эту задачу».

Инициатива последовала после того, как в конце апреля Москва объявила о полном восстановлении контроля над Курской областью — при поддержке северокорейских военных, направленных в Россию по оборонному соглашению. На этой неделе Путин посетил регион, а в марте встречался там с командованием.

Ранее российский президент не раз говорил о необходимости создания такой зоны, называя ее также «санитарной», как о способе предотвратить атаки на Белгородскую и Курскую области. Подробностей о параметрах буферной зоны пока не приводится.

По данным The Economist, на переговорах в Стамбуле 16 мая российская делегация потребовала от Украины признания полного контроля над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, включая неподконтрольные РФ районы. В случае отказа Москва пригрозила наступлением на Сумскую и Харьковскую области, заявив о готовности «воевать бесконечно».

Главком ВСУ Александр Сырский в апреле сообщал об усилении атак на этих направлениях и наращивании численности российских войск. Президент Владимир Зеленский также предупреждал о готовящемся наступлении сразу в трех областях.